El incendio de un vehículo obliga a cortar la A-3 a la altura de Requena (Valencia)

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Madrid, 1 sep (EFE).– La autovía A-3 permanece cortada al tráfico de forma total en sentido Valencia, a la altura del término municipal de Requena, debido al incendio de un vehículo registrado a primera hora de este martes, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

La incidencia, que mantiene bloqueados todos los carriles en sentido creciente hacia la capital valenciana desde las 05:41 horas, afecta concretamente al tramo comprendido entre los puntos kilométricos 280,6 y 284,0.

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Como consecuencia de la interrupción del tráfico, las autoridades mantienen habilitado un desvío alternativo para los conductores a través de la carretera nacional N-III mientras actúan los servicios de emergencia en el lugar. EFE