El IBEX sube un 0,19 % en la apertura atento al empleo en EE.UU., la inflación y a los PMI

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Madrid, 1 sep (EFE).- El principal índice de la Bolsa española, el IBEX 35, ha abierto con una subida del 0,19 % una jornada en la que el foco de los inversores está en el empleo en Estados Unidos (encuesta de puestos vacantes y rotación de JOLTS), la inflación en la zona euro y los datos industriales (PMI).

A las 9:00 horas (7:00 GMT), el selectivo nacional iniciaba la primera sesión del mes de septiembre en 19.984,8 enteros, 37,7 puntos más que al cierre del lunes, ese 0,19 % más. En lo que va de año, el parqué madrileño se revaloriza el 15,47 %.

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En el mercado de materias primas, el precio del barril de brent se encarecía un 0,74 % y se negociaba en los 91,16 dólares, tras haber superado los 91,5 dólares en los primeros momentos de la mañana, su nivel más alto en una semana tras las renovadas tensiones en Oriente Medio. EFE

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