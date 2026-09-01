El Festival de San Sebastián reconocerá por primera vez la mejor música con el Premio SGAE

Guardar

San Sebastián, 1 sep (EFE).- El Festival de Cine de San Sebastián y la Fundación Sociedad General de Autores de España han creado el Premio SGAE a la Mejor Música Original, al que optarán por primera vez películas a concurso en la Sección Oficial.

El galardón formará parte de la categoría Otros Premios oficiales del certamen donostiarra y lo decidirá un jurado internacional integrado por tres profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la creación musical, la composición audiovisual, el cine o la cultura en general, han informado la Fundación SGAE y el Zinemaldia en una nota.

PUBLICIDAD

Se entregará el 26 de septiembre en la gala de clausura junto al resto de premios que concederá el jurado de la Sección Oficial, que en esta 74 edición cuenta con diecisiete películas a competición.

Sevket Akinci, Min Bai y Wenqi Qiao, Amine Bouhafa, Lorenz Dangel, Mamiko Hirai, Christophe Julien, Kaspar Kaae, Rebekka Karijord y Kristian Eidnes Andersen, Malakoff Kowalski, Emilie Mosseri y Jesse Eisenberg, Gary Yershon y Tiganá Santana son algunos de los compositores que optan al galardón.

PUBLICIDAD

A ellos se suman Raquel Sánchez, por la banda sonora de 'El mal padre', de Roberto Bueso; Clara Aguilar, por '5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera; Valentina Magaletti, por 'Sants', de Mikel Gurrea; Francis y Mauri Durán, por 'Mis muertos tristes', del chileno Pablo Larraín; y Shigeru Umebayashi, por 'Glaxo', del argentino Benjamín Naishtat. EFE