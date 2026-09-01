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El CGPJ nombra a una jueza de refuerzo en Ceuta ante el aumento de las agresiones sexuales

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Madrid, 1 sep (EFE).- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado a la magistrada Consuelo Andreo para reforzar el juzgado con competencia en violencia sobre la mujer en Ceuta, que desde el pasado 30 de julio cuando estalló la crisis migratoria ha registrado 23 agresiones sexuales.

Según informa el órgano de gobierno de los jueces, la designación se ha hecho a propuesta de la presidenta (en funciones) del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Beatriz Pérez, a la vista de que, de los cuatro solicitantes, Andreo es la que más antigüedad tiene, de su trayectoria en la jurisdicción penal y de que en su actual destino ya tiene competencia en materia de violencia sobre la mujer.

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Andreo, actualmente destinada en la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Cartagena, con competencia en esa misma materia, reforzará la plaza número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia ceutí por un periodo de seis meses -prorrogables- ante el incremento de la carga de trabajo por la crisis migratoria, especialmente de asuntos relativos a presuntas agresiones sexuales.

La Fiscalía ha contabilizado 23 agresiones sexuales en Ceuta, de las cuales nueve víctimas son menores de edad, desde la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio. De esas agresiones, cinco han sido violaciones.

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Hasta la fecha, se han identificado a ocho presuntos autores, de los cuales cuatro son marroquíes, tres españoles y uno de nacionalidad belga. El resto permanece sin identificar.

Consuelo Andreo ingresó en la carrera judicial en el 2012 y fue destinada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para incorporarse en 2013 al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lorca. Desde junio de 2023 era titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Cartagena, ahora plaza número 1 de la Sección de Instrucción de Cartagena.

Este nombramiento se suma al del magistrado Miguel Ángel Torres para reforzar las seis plazas de los juzgados de Ceuta. EFE

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