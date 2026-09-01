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Detenidos los padres de tres menores solos en una vivienda con mucha suciedad y cucarachas

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Sevilla, 1 sep (EFE).- Los padres de tres menores de uno, tres y cinco años han sido detenidos en Sevilla después de que los niños fueran hallados solos en el interior del domicilio familiar, sin la supervisión de ningún adulto y que presentaba condiciones de salubridad muy deficientes, con suciedad, cucarachas y otros insectos.

Los hechos tuvieron lugar la pasada semana, cuando varios vecinos alertaron a los agentes tras escuchar durante varias horas el llanto de los menores.

Según manifestaron a los policías no era la primera ocasión en la que los progenitores dejaban solos a sus hijos para ausentarse del domicilio, ha informado este martes la Policía Nacional en un comunicado.

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Los agentes accedieron al interior de la vivienda sin necesidad de forzar la puerta, ya que fue abierta por la menor de tres años.

En el domicilio, donde se encontraban también sus dos hermanos, de uno y cinco años, los agentes comprobaron que dos niñas estaban juntas en el salón, llorando por hambre y frío, mientras que el niño de cinco años permanecía dormido solo en una de las habitaciones.

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Tras asistir a los pequeños, constataron que la vivienda  presentaba unas condiciones de salubridad muy deficientes para la crianza de los menores.

Las diferentes estancias acumulaban un elevado nivel de suciedad y se observó la presencia de cucarachas y otros insectos.

Asimismo, comprobaron la ausencia de ropa y otros artículos básicos para los niños y localizaron a su alcance cuchillos, cuchillas y diversos objetos potencialmente peligrosos que, ante la falta de supervisión de un adulto, podrían haberles ocasionado lesiones.

Una vez identificados los progenitores y tras conocer por los vecinos que solían consumir alcohol en las inmediaciones, se estableció un dispositivo para tratar de localizarlos.

Ambos fueron encontrados pocos minutos después en una zona próxima al domicilio mientras consumían alcohol y presentaban un evidente estado de embriaguez, por lo que los policías procedieron a su detención.

Los tres menores fueron trasladados al Hospital Universitario Virgen del Rocío para recibir asistencia y ser sometidos a una evaluación médica.

De todo lo actuado se dio conocimiento a la Fiscalía de Menores de Sevilla y a los Servicios Sociales competentes. EFE

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