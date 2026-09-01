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Carlos Alcaraz eleva a 15 su racha victoriosa en partidos de Grand Slam, su tope

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Murcia, 1 sep (EFE).- Carlos Alcaraz, con su retorno triunfal a la ATP merced al triple 6-4 que le endosó al ruso Roman Safiullin en su estreno en el Abierto de Estados Unidos 2026, elevó a 15 la racha victoriosa en partidos de Grand Slam, la mejor secuencia de resultados del tenista murciano en los torneos de máximo valor y que tratará de seguir ampliando el miércoles ante el portugués Jaime Faria en la segunda ronda en Nueva York.

Alcaraz acumula 28 partidos resueltos a su favor en sus últimos 29 que disputó en los major. En este periodo perdió sólo la final de Wimbledon 2025 por 6-4, 4-6, 4-6 y 4-6 ante el italiano Jannik Sinner, número uno del fútbol.

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El pupilo de Samuel López, actualmente tercero en la clasificación ATP, se perdió por lesión, la tenosinovitis que afectó a su muñeca derecha, los torneos de Roland Garros y Wimbledon de este año en lo que a los Grand Slam se refiere y está de vuelta cuatro meses y medio después en el US Open, competición que se llevó tanto el pasado curso como en 2022.

El encuentro ganado ante Safiullin se suma a los siete con los que fue campeón en el Abierto de Australia a comienzos del presente ejercicio y a los otros tantos que también ganó en Flushing Meadows hace doce meses.

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El bagaje del jugador español, de 23 años, es de 92-13 en los 21 torneos de los grandes en cuyos cuadros finales compareció desde que debutó en Melbourne en 2021.

Esos guarismos intentará mejorarlos ya este miércoles ante Faria, quien se impuso al estadounidense Jenson Brooksby en cinco sets por 6-3, 7-6 (4), 4-6, 1-6 y 6-2. Será el primer choque entre el español y el luso, también de 23 años y que ocupa el puesto 72 de la clasificación mundial. EFE

Is/cc/jap

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