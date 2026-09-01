Asesinado un hombre por un disparo de arma de fuego en Azpeitia (Gipuzkoa)

Vitoria, 1 sep (EFE).- Un hombre ha muerto este martes en la localidad guipuzcoana de Azpeitia por un disparo de arma de fuego, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
La Ertzaintza ha informado, en un breve comunicado, de que ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de un hombre que ha recibido un disparo y que en estos momentos busca al autor de los hechos. EFE
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