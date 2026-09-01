Aimar Oroz y Jorge Herrando, lesionados tras la victoria de Osasuna ante el Getafe

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Pamplona, 1 sep (EFE).- La primera victoria de la temporada de Oasuna en El Sadar deja una nota negativa para el conjunto de Luis Miguel Ramis con las lesiones de Aimar Oroz y Jorge Herrando, que serán sometidos a pruebas esta semana en la Clínica Universidad de Navarra.

Osasuna no pudo cerrar la victoria ante el Getafe con buenas noticias, más allá de los tres puntos. El club ha confirmado las lesiones de Aimar Oroz y Jorge Herrando, que tuvieron que abandonar el terreno de juego durante el encuentro en el que el cuadro navarro se impuso por 1-0.

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Herrando sufre una lesión en el aductor de su pierna izquierda. El central tuvo que ser sustituido durante el partido y será sometido a pruebas en los próximos días para determinar el alcance exacto de la lesión.

Por su parte, Aimar Oroz presenta una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. El centrocampista también deberá pasar por la Clínica Universidad de Navarra esta semana para conocer la gravedad de la dolencia.

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Ambos jugadores quedan pendientes de evolución a la espera de los resultados de las pruebas médicas. EFE

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