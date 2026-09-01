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Agricultura regenerativa, una vía para prevenir incendios y recuperar territorios dañados

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Manuel Weiss Pérez

Madrid, 1 sep (EFE).- Los incendios forestales que han azotado España este verano, el peor de la historia en superficie quemada, obligan a repensar estrategias para prevenirlos y también recuperar las zonas afectadas, algo que se está realizando mediante proyectos de agricultura regenerativa en diversas zonas del país.

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 Buen ejemplo de ello es Souto Vivo, una iniciativa de agricultura regenerativa con implantación en la región leonesa de El Bierzo, nacido para prevenir incendios y apostar por la recuperación del soto de castaño y otros cultivos asociados que, sin embargo, tuvo que adaptarse rápidamente: para la fecha de su comienzo ya había ardido todo.

El proyecto debía haber empezado en noviembre de 2025, pero en agosto de 2025 un incendio, el que afectó Las Médulas (León), arrasó con todo en las zonas donde iban a tener lugar los programas pilotos tal y como ha explicado a Efeagro la coordinadora de Souto Vivo y originaria de la zona, Nancy Prada.

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Como ha recordado Prada, la situación les hizo "dar una vuelta de tuerca" y poner el foco en las zonas más afectadas para su recuperación mediante la reintroducción del soto de castaño, cultivo originario de la zona que produce una madera de gran calidad pero a largo plazo, ya que tarda hasta 15 o 20 años en ser productivo en zonas quemadas.

Es por eso que el proyecto, que tiene siempre en consideración las características de la economía local y busca incentivar la permanencia de población en las zonas rurales donde se implanta, apostó en sus programas por la plantación de cultivos asociados como los frutos rojos que tienen una "productividad inmediata" a la par que ayudan a regenerar el entorno, tal y como ha detallado Prada.

Además, Soto Vivo ha actuado en "regeneración pura y dura" del suelo quemado mediante sembrados de madera autóctona, gramínea, roble y encina que genere una nueva economía y "consolide nuevas oportunidades".

Otra pata clave del proyecto es el pastoreo guiado y controlado, donde el experto es Antonio Tucci, quien ostenta una explotación de cabras en Orense (Galicia) y ha probado de primera mano el efecto preventivo que tiene su actividad ante el avance de un incendio.

Como ha contado Tucci a Efeagro, en 2025 un incendio afectó a esta provincia gallega y "ardió todo" todo hasta llegar a la zona en la que actúan las cabras, donde el fuego "se detuvo".

Según el ganadero, hay dos "diferencias básicas" entre ganadería convencional y la regenerativa.

En primer lugar, la regenerativa trata de hacer "un impacto grande en poco tiempo" de forma que toda la biomasa quede "pisada o comida" y haga de barrera de seguridad al evitar que haya "combustible" en el suelo.

La planificación del pasto de los animales, disponer a las cabras a comer en zonas de mayor riesgo de incendio "antes de que este ocurra" y establecer franjas perimetrales alrededor de pueblos o fincas es el segundo paso.

La Casa Integral es una cooperativa especializada en diseño hidrológico y agricultura regenerativa que transforma fincas en paisajes esponja para mitigar la crisis climática en el arco mediterráneo.

Utiliza un enfoque que integra la gestión del agua y la restauración del suelo como herramientas clave para revertir la desertificación y prevenir incendios forestales.

Como ha explicado a Efeagro el confundador de la entidad, Juan Pedro Franco, el "gran reto actual" es retener la lluvia en los propios territorios mediante la evapotranspiración vegetal para romper la espiral de sequía, fuego e inundación.

El experto ha señalado que un paisaje deshidratado propicia fuegos incontrolables, mientras que la masa vegetal regenerada conserva la humedad ambiental y ralentiza drásticamente el avance de las llamas.

Para lograrlo, la cooperativa aplica estrategias adaptadas a la tipología del suelo, creando cubiertas orgánicas con triturado de madera en zonas litorales graníticas para densificar las raíces y retener el agua.

En terrenos arcillosos de interior, diseñan conducciones suaves que guían el caudal hacia reservorios sin impermeabilizar, permitiendo que la humedad se filtre de manera natural y recargue de forma constante los acuíferos freáticos.

Según ha explicado Franco, cada uno por ciento de materia orgánica que aumenta en el suelo permite almacenar entre 150.000 y 250.000 litros de agua por hectárea, creando "cortafuegos naturales". EFE

(Foto)

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