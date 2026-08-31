Sánchez insiste en que presentará los presupuestos de 2027 este año

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Madrid, 31 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido este lunes en que los presupuestos de 2027 se van a presentar y debatir este año porque se ha comprometido "a hacerlo".

"Los presupuestos van a sustanciar su debate en el año 2026 y van a ser presentados en el año 2026", ha afirmado Sánchez en una entrevista en la Cadena SER, a pesar de que la falta de apoyo de Junts impidió aprobar los objetivos de estabilidad.

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Al mismo tiempo, Sánchez ha pedido a los grupos "responsabilidad" para convalidar el decreto en el que trabaja el Gobierno en materia de vivienda, porque en este momento es el principal problema de los españoles y la principal causa de la desigualdad.

El presidente ha señalado que, aunque hay un "consenso amplio" de que hay que hacer "más", las propuestas del Gobierno son "excesivas" para grupos como Junts, pero "insuficientes" para otros "a la izquierda del PSOE", lo que complica su aprobación. EFE

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