Espana agencias

Sánchez dice que hubo informes sobre Ceuta pero no de la "magnitud" de lo que sucedió

Guardar

Madrid, 31 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que tanto el Centro del Inteligencia (CNI) como la Policía Nacional disponían de "informes de situación" en la frontera de Ceuta en días previos, pero no de la "magnitud" ni la "gravedad" de lo aconteció los días 30 y 31 de julio.

En una entrevista en la cadena Ser, el presidente ha explicado que en días previos a la entrada masiva de unos 72.000 migrantes en Ceuta, se celebraron diferentes reuniones entre las instituciones ceutíes y administración general encabezadas por la Delegación del Gobierno.

PUBLICIDAD

En dichos encuentros, tanto el CNI como la Policía Nacional compartió "informes de situación sobre un aumento de flujos irregulares, pero esta información no era diferente a la de otros veranos, en los se producen "estos picos" de intentos de entrada.

"No hubo ninguna información que compartiera la magnitud de la crisis", ha dejado claro Sánchez antes de subrayar que pese a ellos se reforzaron los controles en fronteros y se preparó el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, CETI, ante la previsión de más llegadas.

PUBLICIDAD

Y ha añadido: "Evidentemente nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características".

Por eso, ha afirmado que "no existen contradicciones" en las declaraciones de sus ministros sobre si hubo o no informes porque "nadie" ha negado que haya habido informes de situación por parte del CNI, integrado por unos profesionales extraordinarios que se enfrentan a trabajos de contrainteligencia, al espacio digital y actores no estatales.

Preguntado sobre el origen y el conocimiento exacto de lo sucedió, el presidente del Gobierno ha respondido: "Desgraciadamente no lo tenemos. Seguimos investigando en ello". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

El Gobierno local de Ceuta y otros colectivos y organizaciones siguen reclamando la expulsión de los miles de migrantes que permanecen todavía en el territorio un mes después de la entrada de más de 70.000 personas a través de la frontera con Marruecos

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

De la frontera a las redes: cómo la desinformación y los bulos impulsaron la llegada masiva de migrantes a Ceuta y ahora alimentan el racismo

El Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia registró cerca de 9.600 mensajes discriminatorios en redes sociales durante los días 30 y 31 de julio. Además, la difusión de nuevas informaciones falsas contribuyó a que se produjeran otros intentos de cruce, como el ocurrido el 15 de agosto

De la frontera a las redes: cómo la desinformación y los bulos impulsaron la llegada masiva de migrantes a Ceuta y ahora alimentan el racismo

Sin corona, sin vítores y con un trono histórico de 1866: así será el juramento de Haakon VIII como nuevo rey de Noruega

El nuevo monarca prestará juramento este martes, 31 de agosto, ante el Storting, en una ceremonia marcada por la sobriedad y la tradición constitucional noruega

Sin corona, sin vítores y con un trono histórico de 1866: así será el juramento de Haakon VIII como nuevo rey de Noruega

El tiempo llega a septiembre con un desplome de las temperaturas en el Pirineo y el Cantábrico y calor de pleno verano en el valle del Guadalquivir

Los termómetros no han bajado de los 20°C en amplias áreas costeras del este y en puntos del sur, y en varias zonas de Canarias se ha contemplado que el mercurio llegue a rondar los 30°C

El tiempo llega a septiembre con un desplome de las temperaturas en el Pirineo y el Cantábrico y calor de pleno verano en el valle del Guadalquivir

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Aquí está la lista de los precios más bajos de los combustibles y también los más caros en distintas ciudades de España

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

La DGT cambia su normativa este 1 de octubre: cuáles son los cambios más importantes y cómo afectarán a los conductores y motoristas

Pedro Sánchez empieza el curso político con otra semana decisiva para la supervivencia de su Gobierno: presionado por sus socios, la oposición y la tensión en Ceuta

El Gobierno pagará 23,7 millones para revisar las presas y embalses gestionados por privados: “Su vida útil se está agotando”

Tres migrantes detenidos por arrojar cócteles molotov a militares en Ceuta

ECONOMÍA

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La factura oculta de la vuelta al cole: las extraescolares y las clases particulares pueden sumar más de 1.000 euros por hijo

El euríbor da otro susto a los hipotecados: cierra agosto con un máximo anual del 2,95% y las cuotas subirán 940 euros de media al año

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España