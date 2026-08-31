Sánchez dice que hubo informes sobre Ceuta pero no de la "magnitud" de lo que sucedió

Guardar

Madrid, 31 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que tanto el Centro del Inteligencia (CNI) como la Policía Nacional disponían de "informes de situación" en la frontera de Ceuta en días previos, pero no de la "magnitud" ni la "gravedad" de lo aconteció los días 30 y 31 de julio.

En una entrevista en la cadena Ser, el presidente ha explicado que en días previos a la entrada masiva de unos 72.000 migrantes en Ceuta, se celebraron diferentes reuniones entre las instituciones ceutíes y administración general encabezadas por la Delegación del Gobierno.

PUBLICIDAD

En dichos encuentros, tanto el CNI como la Policía Nacional compartió "informes de situación sobre un aumento de flujos irregulares, pero esta información no era diferente a la de otros veranos, en los se producen "estos picos" de intentos de entrada.

"No hubo ninguna información que compartiera la magnitud de la crisis", ha dejado claro Sánchez antes de subrayar que pese a ellos se reforzaron los controles en fronteros y se preparó el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, CETI, ante la previsión de más llegadas.

PUBLICIDAD

Y ha añadido: "Evidentemente nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características".

Por eso, ha afirmado que "no existen contradicciones" en las declaraciones de sus ministros sobre si hubo o no informes porque "nadie" ha negado que haya habido informes de situación por parte del CNI, integrado por unos profesionales extraordinarios que se enfrentan a trabajos de contrainteligencia, al espacio digital y actores no estatales.

PUBLICIDAD

Preguntado sobre el origen y el conocimiento exacto de lo sucedió, el presidente del Gobierno ha respondido: "Desgraciadamente no lo tenemos. Seguimos investigando en ello". EFE