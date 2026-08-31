Sánchez descarta traslados a la península al prever 6.000 plazas para migrantes en Ceuta

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Madrid, 31 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha descartado este lunes trasladar a la península a parte de los migrantes llegados a Ceuta a finales de julio y ha destacado que "en los próximos días" la ciudad tendrá "capacidad suficiente" para alojarlos al habilitarse 6.000 plazas.

En una entrevista en la Cadena SER, Sánchez ha explicado que la prioridad del Ejecutivo es que todos los expedientes de los menores se resuelvan también en la ciudad autónoma.

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El Gobierno calcula que en la ciudad siguen alrededor de 5.000 migrantes de la multitud que entró a finales de julio, 1.200 de ellos menores.

Según ha explicado, "la mayor parte" de quienes entraron de forma irregular el 30 y el 31 de julio lo hicieron por motivos económicos, por lo que "muy previsiblemente" serán devueltos a Marruecos.

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De acuerdo con sus cifras, entre el 30 y el 31 de julio llegaron alrededor de 70.000 personas y alrededor del 90 % regresaron a Marruecos en los días siguientes; después del 10 de agosto han retornado voluntariamente 3.222 personas. EFE