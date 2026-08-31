Sánchez asegura que el rey visitará Ceuta y Melilla pero sin concretar todavía fechas

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Madrid, 31 ago (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el rey Felipe VI visitará las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla porque hay "argumentos" y "se dan las condiciones" para ello, si bien no ha confirmado fecha a la espera de concretar con Zarzuela.

En su entrevista de arranque de curso político en la cadena SER, Sánchez ha puesto énfasis en que él ha sido el primer presidente en ejercicio que ha acudido a Ceuta y Melilla en los ochos años que lleva gobernando, mientras que el jefe del Estado, proclamado en 2014, no lo ha hecho todavía, con gobiernos del PP ni con los suyos.

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Aunque ha advertido de que él no va a revelar las conversaciones que mantiene con el rey, sí que se ha mostrado contundente al aseverar que hay "argumentos y razones suficientes" para que el jefe del Estado visite "por fin" Ceuta y Melilla.

En cuanto al momento concreto para estas visitas, ha puntualizado que será "cuando se den las condiciones para ello" y sin querer revelar si Felipe VI comparte su opinión, remitiéndose a la Casa del Rey, ha añadido que los viajes serán coordinados por el Gobierno con Zarzuela.

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Además, Pedro Sánchez ha destacado que él ha acudido más veces a ambas ciudades que algunos que van a "reivindicar" el islote Perejil, como el expresidente José María Aznar, como si aquel conflicto con Marruecos fuera "un hito histórico del que tengamos que sentirnos orgullosos"

Y ha aprovechado para criticar el papel de Aznar, que visitó Ceuta la semana pasada, porque en su opinión "estos que van a sembrar cizaña no han hecho otra cosa en la vida que sembrar cizaña, no solamente como expresidentes del gobierno, sino también como presidentes del Gobierno". EFE

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