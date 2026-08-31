Navone: "Ganar en 5 sets contra el GOAT no es algo que pase todos los días"

Guardar

Redacción Deportes (EE.UU.), 30 ago (EFE).- El argentino Mariano Navone, que dio la campanada en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos al eliminar al serbio Novak Djokovic, reconoció que le costaba creerlo, pues "ganar en cinco sets contra el GOAT (más grande de todos los tiempos) no es algo que pase todos los días".

"Sin duda, es fantástico ganar en esta pista, por cómo jugamos. Ganar en cinco sets contra el GOAT no es algo que pase cada día", dijo Navone al acabar el partido, ganado 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

PUBLICIDAD

"Es increíble, significa mucho para mí. En la previa fue dura porque iba a jugar contra el GOAT, contra este rival, siempre ha estado en esta pista (la central de Nueva York). Es un sueño. Ahora tengo que recuperarme, tengo que ir a dormir y prepararme", añadió.

Djokovic, de 39 años, cuatro veces campeón en Flushing Meadows y ganador de 24 'grandes', disputaba este torneo por vigésima vez en su carrera y tenía un balance de 37-0 en las dos primeras rondas de Nueva York.

PUBLICIDAD

El serbio no perdía en la primera ronda de un 'grande' desde el Abierto de Australia de 2006, hace más de veinte años.

Navone será rival de uno entre el suizo Stanislas Wawrinka y el italiano Matteo Berrettini. EFE

(foto)