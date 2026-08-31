Mónica García sobre Ceuta: Marruecos tiene una responsabilidad y también la ultraderecha

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Madrid, 31 ago (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado este lunes que en la crisis de Ceuta por la entrada masiva de migrantes "Marruecos tiene una responsabilidad, y también esa ultranacional ultraderechista que quiere desestabilizar nuestro país a través de desestabilizar el Gobierno".

En una entrevista en Telecinco, García ha añadido que "clama al cielo que la derecha apoye esa ruptura de la soberanía nacional para intentar volver a socavar al Gobierno de España".

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"Marruecos tiene una responsabilidad", ha insistido, y ahora el Gobierno se tiene que hacer cargo de esta crisis migratoria "con la primera hoja de ruta que es la defensa de los derechos humanos", que este Ejecutivo "nunca va a vulnerar".

En opinión de la ministra, la normalidad en Ceuta no se va a recuperar hasta que no estén realojados todos los migrantes.

"Hasta que no esté todo el mundo bajo techo en condiciones de salubridad no se va a poder filiar ni hacer todos los estudios epidemiológicos ni aplicar la ley de extranjería ni los expedientes de asilo o expulsión", ha señalado.

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Por ello, ha descartado que el proceso se vaya a culminar en una o dos semanas: "Quien lo haya dicho, ha engañado o ha levantado expectativas que no son reales".

García ha insistido en que hay que cumplir la ley "y abrir expedientes individuales a estas personas" y, además, hay que darles de comer y lugares salubres: "En eso estamos trabajando y son procedimientos que no se resuelven en dos o tres días".

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La ministra ha reiterado en que los migrantes no traen enfermedades, pero sí pueden enfermar por las condiciones de hacinamiento, y ha informado de que "en todos los rastreos de la tuberculosis no se ha encontrado ningún caso confirmado".

Ha insistido en que no ha habido colapso en el sistema sanitario "gracias al sobreesfuerzo de los profesionales sanitarios, que han dado el 120 por ciento" si bien ha reconocido que el sistema ha estado "tensionado". EFE

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