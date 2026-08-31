Espana agencias

Más pisos para estudiantes en Santiago: la zona tensionada impulsa el alquiler temporal

Guardar

Paula Fernández

Santiago de Compostela, 31 ago (EFE).- La aventura de encontrar piso ha sido un poco menos ardua para los universitarios en Santiago de Compostela este año y a las puertas del nuevo curso académico todavía queda oferta disponible gracias, en gran parte, a la declaración de zona tensionada, que ha desviado inmuebles de uso residencial al alquiler temporal.

PUBLICIDAD

Es el diagnóstico que hacen las inmobiliarias compostelanas de cara a este curso, el primero después de que entrase en vigor el pasado 30 de julio la declaración de zona de mercado residencial tensionado en la capital gallega.

Esta medida obliga a los nuevos contratos de alquiler a tomar como referencia el precio del contrato anterior o, en el caso de los grandes tenedores -propietarios de cinco o más viviendas-, a ajustarse a los límites establecidos por el índice estatal de referencia.

PUBLICIDAD

Para escapar del control de precios, hay propietarios que han cambiado su inmueble a alquiler temporal porque queda fuera de la zona tensionada, lo que ha aumentado la oferta de este tipo, con los universitarios como principales demandantes.

"En estas fechas, en años pasados estaríamos en el entorno de las 200 o 220 viviendas disponibles en alquiler en Santiago, y ahora mismo hay unas 400, casi el doble", señala a EFE el secretario de la Asociación Galega de Inmobiliarias (Agalin), Vicente Martínez, que además regenta la inmobiliaria compostelana Apóstol.

De esas 400, el 60 % se ofrecen en régimen de alquiler temporal, con precios que rondan los 700 euros por un piso de dos habitaciones, los 900 o 1.000 por uno de tres y los 1.200 por los de cuatro.

También hay unas 200 habitaciones en alquiler para estudiantes, con un precio de entre 300 y 400 euros, similar al del año pasado.

Los propietarios prefieren alquilar su propiedad durante 10 meses y dejarla vacía los otros dos pero poder establecer libremente el precio, porque les da un beneficio mayor.

A ello se suma una mayor sensación de seguridad, porque saben que a los 10 meses el inquilino se marcha y "los estudiantes siempre pagan", afirma a EFE María José Gómez, propietaria de la inmobiliaria Vivalia.

"Ahora mismo sobran pisos" para estudiantes, asegura, y en su caso también ha percibido que viviendas que antes se destinaban a turismo se han pasado al alquiler temporal a raíz de la regulación más estricta de los pisos vacacionales.

Las viviendas aún disponibles son las más caras o las que están en peores condiciones, y el secretario de Agalin augura que las que no se alquilen hasta octubre o noviembre "probablemente vuelvan al alquiler indefinido bajando precios".

La gran mayoría de los estudiantes ya tiene su piso para este curso, pues suelen dejarlo cerrado a finales de junio o principios de julio para tener más posibilidades de encontrar una buena opción.

Algunos están dispuestos a sacrificar una noche de sueño por vivir en un piso bueno, bonito y barato, y son frecuentes las colas de estudiantes que desde la madrugada esperan en la puerta de alguna inmobiliaria los primeros días de julio para conseguirlo.

Y si lo encuentran no lo sueltan, por lo que a veces los inmuebles ni siquiera llegan a salir al mercado: "En mi caso concreto, en el 90 % de los pisos continúan los mismos o se quedan amigos de los que estuvieron el año anterior", dice a EFE José Vicente, propietario de la inmobiliaria Ensanche, que también ha notado un aumento de la oferta este año.

A estas alturas, los que buscan piso son principalmente estudiantes extranjeros o quienes confiaban en lograr una plaza en una residencia y se quedaron sin ella.

Las residencias de la Universidad de Santiago de Compostela suman 960 plazas con precios que oscilan entre 46 y 292 euros y este año recibieron más de 2.000 solicitudes, por lo que más de la mitad quedó fuera. Esos estudiantes recurren al alquiler de vivienda o a residencias privadas, con precios muy superiores. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Avances en el nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas: logran reducir el tamaño de los tumores en siete pacientes y eliminar la metástasis en uno

La terapia experimental ha mostrado resultados esperanzadores en los 11 pacientes que participaron en el ensayo

Avances en el nuevo tratamiento contra el cáncer de páncreas: logran reducir el tamaño de los tumores en siete pacientes y eliminar la metástasis en uno

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 agosto

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 1 de este 31 agosto

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre: Pablo se despide de su familia antes de ser intervenido

La ficción de Antena 3 mantiene en tensión el estado de salud de Pablo y el acercamiento sentimental de Begoña y Andrés

Avance semanal de ‘Sueños de libertad’ del lunes 31 de agosto al viernes 4 de septiembre: Pablo se despide de su familia antes de ser intervenido

Sarah Santaolalla da el salto definitivo en televisión y ficha por La Séptima para presentar su propio programa

La analista política, uno de los rostros habituales de RTVE, se pondrá al frente de un nuevo formato del canal, que comenzará sus emisiones en TDT el próximo 5 de noviembre

Sarah Santaolalla da el salto definitivo en televisión y ficha por La Séptima para presentar su propio programa

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 31 agosto

Como cada lunes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 31 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

Última hora sobre la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Pedro Sánchez afirma que Marruecos ofreció una “cooperación instantánea” y niega “contradicciones” con el papel del CNI

La entrevista de Pedro Sánchez, en 10 frases, de la visita del rey a Ceuta a Begoña Gómez y el ático de Ayuso: “Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características”

La DGT cambia su normativa este 1 de octubre: cuáles son los cambios más importantes y cómo afectarán a los conductores y motoristas

Pedro Sánchez empieza el curso político con otra semana decisiva para la supervivencia de su Gobierno: presionado por sus socios, la oposición y la tensión en Ceuta

El Gobierno pagará 23,7 millones para revisar las presas y embalses gestionados por privados: “Su vida útil se está agotando”

ECONOMÍA

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

El precio de la gasolina este 31 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

La factura oculta de la vuelta al cole: las extraescolares y las clases particulares pueden sumar más de 1.000 euros por hijo

El euríbor da otro susto a los hipotecados: cierra agosto con un máximo anual del 2,95% y las cuotas subirán 940 euros de media al año

Botellas y latas costarán al menos 10 céntimos más desde noviembre: una cantidad que podrás recuperar si devuelves el envase

La vuelta al cole arranca con una asignatura pendiente: profesores y trabajadores de la educación no cobran casi nueve de cada diez horas extra

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid se hace grande en el Bernabéu y firma una goleada ante el Málaga

Julián Álvarez está de vuelta en los entrenamientos: a dos días del cierre del mercado, asume su realidad con el Atlético de Madrid

El entrenador de Makhachev aleja el posible combate contra Ilia Topuria: “Su derrota ha cambiado el rumbo de esa pelea”

El estado de Pogacar tras su dura caída: clavícula rota y adiós a la Vuelta a España