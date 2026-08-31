Los Mossos detienen a un hombre por ocho estafas en Barcelona por unos 13.000 euros

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Barcelona, 31 ago (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a un hombre por ocho estafas con las que obtuvo unos 13.000 euros al asegurar a las víctimas que estaba en una situación de necesidad y que devolvería el dinero, mostrando falsos comprobantes de pago y una aplicación bancaria.

El detenido actuó en los alrededores de la estación de Sants y en el distrito del Eixample, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, y aseguraba a las víctimas que les devolvería el dinero a través de una transferencia bancaria, mostrando un supuesto comprobante de pago o una aplicación bancaria en su teléfono móvil, han informado este lunes los Mossos d'Esquadra.

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Agentes de la Unidad de Investigación del Eixample y del Área Regional de Transportes Urbanos detuvieron el pasado 25 de agosto al presunto estafador, un hombre de 20 años, como presunto autor de los delitos de estafa y de robo con violencia, ya que en un caso intimidó a una de sus víctimas para que le diera dinero.

El detenido abordaba a las víctimas en la calle y les explicaba una historia, aparentemente creíble, sobre una situación de emergencia personal, a menudo relacionada con un robo, con la pérdida de documentación o bien con la necesidad urgente de viajar a su país de origen.

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Para obtener la confianza de la víctima, explicaba que no disponía de efectivo y que si le prestaban dinero lo devolvería por transferencia. Para convencer a las personas de sus intenciones mostraba un comprobante de pago o bien una aplicación bancaria en su teléfono móvil que parecía acreditar la operación.

Las víctimas aceptaban retirar efectivo en un cajero automático y, más adelante, comprobaban que no llegaba ninguna transferencia y que la documentación que les había mostrado el estafador era falsa o estaba manipulada.

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Los Mossos mantienen abierta la investigación y no descartan que el detenido esté relacionado con otros casos, por lo que hacen un llamamiento a personas que puedan haber sido víctimas de este engaño para que denuncien lo ocurrido. EFE