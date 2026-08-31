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La Guardia Civil detiene a dos patrones de una narcolancha en costa de Cartagena (Murcia)

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Murcia, 31 ago (EFE).- La Guardia Civil ha detenido este lunes a dos patrones de una narcolancha con cuatro motores interceptada a 12 millas al sureste de Monte de las Cenizas (Cartagena) que supuestamente tenía como fin el traslado de inmigrantes irregulares, según ha informado el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas.

Lucas ha señalado en X que la actuación refleja que “seguimos comprometidos con la seguridad de nuestras costas y con la lucha contra las mafias”. La intervención se produce tras varios desembarcos registrados en el litoral murciano durante los últimos días.

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En concreto, cinco pateras han alcanzado o sido interceptadas en la Región desde el 19 de agosto. El día 19 llegaron 62 personas a Calblanque; el 22 de agosto, otras 49; el 26, alrededor de 50; el 29, 57 en Cala Dorada; y el 30, siete personas fueron interceptadas en Cabo Cope, Águilas. Los operativos han permitido localizar a los ocupantes y activar los procedimientos correspondientes en todos los casos registrados. EFE

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