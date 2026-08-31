La Bolsa española abre al alza (0,14 %) pendiente de Ormuz y tras el discurso de Warsh

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Madrid, 31 ago (EFE).- Bolsa española ha abierto este lunes con una subida del 0,14 % pese a los ataques cruzados en Oriente Medio y el discurso del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, quien mostró su preocupación por la evolución de la inflación en Estados Unidos.

A las 9:00 hora española (7:00 GMT), el principal índice nacional, el IBEX 35, se situaba en 20.070,6 puntos, lo que supone un 0,14 % % más que al cierre del viernes. En el acumulado del año, el parqué madrileño avanza un 15,96 %.

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En los mercados de materias primas, los ataques entre Estados Unidos e Irán y el impacto sufrido por un superpetrolero al ser alcanzado por minas navales en el estrecho de Ormuz vuelven a tensionar los precios y el barril de petróleo brent cotiza en los 90,55 dólares, un 1,39 % más caro que al cierre de la sesión del viernes. EFE

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