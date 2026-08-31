Espartinas, gobernada por PSOE, se desmarca de la dirección regional en apoyo a Ceuta

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Sevilla, 31 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla), gobernado por el PSOE, se ha sumado a la concentración convocada a nivel nacional en apoyo a Ceuta, contra el criterio del PSOE andaluz, que ha acusado a la organizadora, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de usarlas para "alimentar la tensión en torno a la crisis humanitaria".

En sus redes sociales oficiales, el ayuntamiento, gobernado con mayoría absoluta por los socialistas y con su alcaldesa, Cristina Los Arcos, como vicepresidenta de la Diputación, ha informado de que convoca la concentración para este miércoles, 2 de septiembre, a las 12:00 horas "para mostrar nuestra solidaridad con el pueblo ceutí".

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"Es una convocatoria por la paz social, por la unión de todos y todas para solucionar una situación que preocupa", indica la misma convocatoria, que añade que se ha organizado "lejos del ruido político, que no busca la confrontación y sí la unión, tan necesaria en estos momentos".

En un comunicado emitido la pasada semana, el PSOE andaluz exigía al presidente de la FAMP, José María Bellido, alcalde del PP en Córdoba, que rectificase una convocatoria "que no cuenta con el consenso del municipalismo y deje de hablar en nombre de todos los ayuntamientos andaluces".

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El PSOE de Andalucía denunciaba la "utilización partidista" de la FEMP por parte de su presidenta, María José García-Pelayo, "al imponer decisiones y convocatorias de forma unilateral sin el respaldo de los grupos políticos".

"Los socialistas andaluces critican que el Partido Popular pretenda convertir este órgano de representación institucional en una herramienta al servicio de su confrontación partidista", indicaba el mismo comunicado, que citaba además que la solidaridad con la ciudad autónoma de Ceuta no está en cuestión, pero el municipalismo "no puede ser instrumentalizado para alimentar la tensión en torno a la crisis humanitaria". EFE

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