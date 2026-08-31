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Djokovic deja en 'shock' Nueva York

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Redacción Deportes (EE.UU.), 30 ago (EFE).- El serbio Novak Djokovic dejó este domingo en 'shock' el Abierto de Estados Unidos, al despedirse en la primera ronda con una derrota en cinco sets ante el argentino Mariano Navone en el que podría haber sido el último partido del ganador de 24 'grandes' en Flushing Meadows.

Djokovic tenía un balance de 19-0 en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos en sus anteriores 19 participaciones. La cuenta se elevaba a 37-0 si se toman en cuenta los demás 'grandes'. Pero el serbio, de 39 años, se rindió ante Navone, número 49 de la clasificación mundial, quien sumó la victoria más grande de su carrera.

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'Nole', un cuádruple campeón en Flushing Meadows, intentó competir, pero se mostró una vez más falto de energías en un verano estadounidense muy complicado para él.

Se había despedido a las primeras de cambio del Masters 1.000 de Cincinnati, tumbado por otro rival argentino, Thiago Agustín Tirante, y este domingo sucumbió tras cuatro horas y 36 minutos de batalla ante Navone con el resultado final de 7-6(5), 5-7, 4-6, 6-2 y 6-1.

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"Sin duda, es fantástico ganar en esta pista, por cómo jugamos. Ganar en cinco sets contra el 'GOAT' no es algo que pase cada día", dijo Navone al acabar el partido.

"Es increíble, significa mucho para mí. En la previa fue dura porque iba a jugar contra el GOAT, contra este rival, siempre ha estado en esta pista (la central de Nueva York). Es un sueño. Ahora tengo que recuperarme, tengo que ir a dormir y prepararme", añadió.

Djokovic se despidió del público neoyorquino de forma muy sentida y se quedó firmando autógrafos antes de abandonar la pista.

Su derrota sacudió un torneo que volverá a recibir este lunes a su actual campeón, el español Carlos Alcaraz.

El partido de Djokovic se terminó con pista cubierta después de que la lluvia obligara a interrumpir y a aplazar varios encuentros fijados en estadios sin techo.

Entre los demás encuentros, los españoles Jaume Munar y Daniel Mérida superaron su estreno.

Munar remontó dos sets ante el francés Terence Atmane para ganar por 6-7(5), 3-6, 6-1, 7-6(4) y 7-5, y jugará contra el francés Arthur Rinderknech, vigésimo sexto favorito. Mérida venció al húngaro Marton Fucsovics por 6-4, 6-2 y 6-2 y enfrentará al ganador entre el ruso Andrey Rublev y el finlandés Otto Virtanen.

El argentino Tomás Etcheverry venció al checo Vít Kopriva por 6-3, 6-4 y 6-0, y se citó en la segunda ronda con el ganador del partido entre el español Martín Landaluce y el británico Jacob Fearnley.

La mexicana Renata Zarazúa perdió ante la rusa Polina Iatchenko por 6-4, 4-6 y 7-6(7); la colombiana Emiliana Arango cayó contra la china Wang Xinyu por 6-4 y 6-2; la argentina Solana Sierra fue arrollada por la ucraniana Elina Svitolina por 6-1 y 6-2, y el español Pablo Carreño fue eliminado por el checo Jiri Lehecka, que se impuso por 6-1, 7-6(5), 4-6 y 6-2

La estadounidense Jessica Pegula, tercera favorita, avanzó a la segunda ronda tras imponerse a la rumana Gabriela Ruse por 6-3 y 6-2.

Además, el ruso Daniil Medvedev, octavo cabeza de serie, derrotó al francés Hugo Gaston por 6-4, 6-2 y 6-4 y se medirá en la siguiente ronda con el ganador del cruce entre el belga Raphael Collignon y el estadounidense Sebastian Gorzny. EFE

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