Cedrillas (Teruel) decreta 2 días de luto por la muerte de una mujer y su hija en incendio

Guardar

(Actualiza la NA1072 con el parentesco de las fallecidas)

Zaragoza, 31 ago (EFE).- El Ayuntamiento de Cedrillas (Teruel) ha decretado dos días de luto desde este lunes por la muerte, el día anterior, de una mujer de 32 años y su hija de 9 en un incendio declarado en un restaurante de la localidad, según han informado a EFE fuentes municipales.

PUBLICIDAD

En el incendio fue evacuada una tercera persona, por una posible intoxicación, de la primera planta del edificio en el que se ubicaba el restaurante.

El aviso del incendio, iniciado en la parte baja del inmueble y que se extendió al resto con mucha fuerza, se recibió a las 17:24 horas y el fuego quedó extinguido a las 19:20 horas.

PUBLICIDAD

La Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Teruel se ha hecho cargo de la investigación de este suceso acaecido en un municipio de unos 650 habitantes, a la que se sumará la unidad de policía judicial de la Guardia Civil de Valencia. EFE