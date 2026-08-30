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UGT y CCOO piden la implicación del Estado y la UE por daños económicos sufridos en Ceuta

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Ceuta, 30 ago (EFE).- Los sindicatos UGT y CCOO han reclamado este domingo la implicación del Gobierno y de la Unión Europea (UE) para "compensar" a Ceuta por los daños económicos y sociales provocados por la crisis y para "activar sanciones" a Marruecos.

En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales han advertido que la "invasión" de 80.000 personas ha sido un "ataque sin precedentes a la soberanía española que no puede quedar impune".

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UGT y CCOO han advertido que la respuesta del Estado ha sido "tardía, insuficiente y marcada por la improvisación con un desfile de ministros y un mando único anunciado prácticamente un mes después de los hechos, por lo que España y Europa han dejado sola a Ceuta".

Las dos centrales han insistido en que Ceuta tiene aún entre 10.000 y 12.000 personas de las 80.000 que entraron irregularmente y esta "elevada presión demográfica" hace que la convivencia sea "extremadamente difícil y genera tensiones sociales que van en aumento con el paso del tiempo y la falta de solución".

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Por ello, han pedido el reconocimiento de la "agresión" por parte del Gobierno y que se actúe con "firmeza" frente a Marruecos, además de solicitar que la UE asuma su parte de responsabilidad y aporte recursos y soluciones.

Por otro lado, han entendido que las personas migrantes que permanecen en Ceuta deben ser trasladadas fuera de la ciudad mientras se tramitan sus expedientes de expulsión o regularización ya que Ceuta "no puede seguir soportando esta presión".

También se ha solicitado un refuerzo de la seguridad fronteriza para que se garantice "un control efectivo de la frontera y evitar nuevas entradas masivas y proteger la integridad territorial española", han añadido los dos sindicatos. EFE

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