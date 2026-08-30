Tres migrantes a prisión por asaltar a una mujer para robarle una cadena de oro en Ceuta

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Ceuta, 30 ago (EFE).- Tres migrantes de nacionalidad marroquí han ingresado esta tarde en prisión acusados de un delito de robo con violencia después de haber intentado robar una cadena de oro a una mujer en pleno centro de Ceuta.

Los hechos se produjeron este pasado jueves, sobre las 15.00 horas, cuando la mujer se encontraba en las inmediaciones del Parque Juan Carlos I y fue asaltada por tres jóvenes de los que accedieron ilegalmente a la ciudad el pasado 30 de julio.

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Los jóvenes forcejearon con la mujer para arrebatarle una cadena de oro, aunque la intervención de la víctima así como de la Policía Nacional permitió que la acción no se llevara a cabo con éxito.

Un juez de Ceuta ha decretado el ingreso en prisión preventiva de los tres jóvenes, los cuales se enfrentan a una pena de dos años de prisión por un presunto delito de robo.

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La Policía Nacional constató que se trata de tres marroquíes que accedieron ilegalmente hace un mes. EFE