Primera jornada de descanso después de la batalla de Aitana

Guardar

Murcia, 31 ago (EFE).- El pelotón de la Vuelta disfrutará este lunes de la primera jornada de descanso después de la jornada de alta montaña en Aitana, adonde llegó con el maillot rojo de líder el español Enric Mas, tras la retirada del esloveno Tadej Pogacar.

La caravana de la Vuelta reposará tras 9 días de competición entre las provincias de Murcia y Albacete, donde tendrá lugar la décima jornada entre las localidades de Alcaraz y Elche de la Sierra, de 184,7 km de recorrido.

PUBLICIDAD

Será una jornada sinuosa por territorio albaceteño propicia para que triunfe una escapada. El final presenta un repecho que puede servir de aliciente para un desenlace emocionante.

Descansará con el maillot rojo el español Enric Mas, con una ventaja de 1.18 minutos sobre el esloveno Primoz Roglic y de 1.39 respecto al austríaco Felix Gall. EFE

PUBLICIDAD