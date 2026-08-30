Orio se proclama campeón de la Liga Eusko Label tras firmar el mejor tiempo en Ares

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Ferrol, 30 ago (EFE).- La tripulación de Orio se ha proclamado este domingo campeona de la Liga Eusko Label tras firmar el mejor tiempo en la Bandera de Ares (A Coruña), donde la embarcación anfitriona no pudo concretar la permanencia en la máxima categoría de las traineras, que se jugará en el 'playoff'.

Tras parar el crono en 20:13,66, los vascos, por delante de Zierbena, Getaria y Bermeo en sus ciabogas, confirmaron el triunfo en una campaña de gran rendimiento para el conjunto, que ya se había adjudicado en Boiro (A Coruña) la primera cita del campeonato en este fin de semana.

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En la primera tanda, que implicó a los equipos inmersos en la pugna por evitar el peligro, los aresanos fueron primeros en su inicio, marcado por las buenas condiciones en aguas de la villa marinera, donde necesitaban abrir brecha con sus inmediatos perseguidores.

Con Chapela más descolgado y finalmente relegado al descenso pese a su buen bagaje de puntos en esta temporada, los anfitriones se vieron superados finalmente por el empuje de San Juan, que garantizó su continuidad en la competición.

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Mientras, la tanda intermedia fue para Donostiarra, seguida por Hondarribia y con malos tiempos para Lekittarra, por debajo del de Ares, y Ondarroa, que quedó, en la clasificación global de la prueba, por debajo de la recién descendida Chapela.

Clasificación de la regata:

1. Orio, 20:13,66

2. Zierbena, 20:18,26

3. Donostiarra, 20:19,84

4. Getaria, 20:21,84

5. Bermeo, 20:22,76

6. Hondarribia, 20:29,58

7. San Juan, 20:36,38

8. Ares, 20:39,48

9. Lekittarra, 20:42,60

10. Santurtzi, 20:49,38

11. Chapela, 20:55,24

12. Ondarroa, 20:58,28

Clasificación general:

1. Orio, 217 puntos

2. Zierbena, 183 puntos

3. Bermeo, 164 puntos

4. Getaria, 163 puntos

5. Hondarribia, 152 puntos

6. Donostiarra, 147 puntos

7. Lekittarra, 104 puntos

8. Ondarroa, 99 puntos

9. Santurtzi, 69 puntos

10. San Juan, 67 puntos

11. Ares, 63 puntos

12. Chapela, 53 puntos. EFE

rs/jr/jap