Muere atropellado un joven de 16 años en Castelldefels y el conductor se da a la fuga

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Barcelona, 30 ago (EFE).- Un joven de 16 años murió la madrugada del sábado tras ser atropellado en Castelldefels (Barcelona) por un coche cuyo conductor se dio a la fuga y fue detenido horas después en su domicilio.

El siniestro se produjo hacia las 00:05 horas del sábado y en él se vieron implicadas tres personas, según ha informado este domingo la Policía Local de Castelldefels a través de sus redes sociales.

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Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, de los Mossos d'Esquadra y del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que atendieron a los afectados.

El joven falleció como consecuencia de las heridas sufridas en el atropello, mientras que las otras dos personas implicadas recibieron atención sanitaria por lesiones de gravedad no precisada.

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El conductor del vehículo abandonó el lugar de los hechos tras el accidente y fue localizado posteriormente en su domicilio, donde quedó detenido, según la misma fuente.

La Policía Local de Castelldefels se ha hecho cargo de la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el atropello. EFE

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