Marc Miralles: "Estamos tristes, que es lo que toca, pero también orgullosos"

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Wavre (Bélgica), 30 ago (EFE).- El capitán de la selección española masculina de hockey, Marc Miralles, aseguró que el equipo está "triste pero también orgulloso" tras proclamarse subcampeón del mundo este domingo frente a Alemania y lamentó que, pese a seguir el plan de juego previsto, "no ha entrado lo que tenía que entrar".

"Creo que conforme vayan pasando las semanas pondremos en perspectiva el torneo que hemos hecho, cómo hemos crecido, cómo durante el torneo nos hemos sobrepuesto con aficiones en contra o remontando partidos. Así que ahora tristes, que es lo que toca, pero también orgullosos de lo que hemos conseguido", dijo Miralles a EFE tras el encuentro en la localidad belga de Wavre.

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El capitán del combinado español señaló la solidez defensiva de Alemania y su efectividad a la hora de aprovechar las ocasiones que crea, y descartó que los nervios hayan jugado un papel en los cuatro penaltis córner desaprovechados frente a los germanos.

"Hemos defendido bien, hemos seguido el plan de juego y no ha entrado lo que tenía que entrar", resumió.

La selección española afronta ahora el camino para conseguir una plaza en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, donde su objetivo será mejorar el cuarto puesto logrado en París 2024, y Miralles aseguró que el equipo buscará "seguir trabajando" de la forma que lo está haciendo.

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"Hay que seguir apretando en todos los aspectos posibles para que los partidos donde realmente te juegas las cosas caigan a nuestro favor, pero pienso que la forma en la que trabajamos es la adecuada. Los resultados, no todo lo bien que nos gustaría pero están llegando en cierto sentido, así que seguir en por el camino, que vamos muy bien", incidió. EFE