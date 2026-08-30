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Las restricciones por el incendio de El Saler (València) finalizan a medianoche

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València, 30 ago (EFE).- Las restricciones de movilidad adoptadas por el incendio de El Saler (València) finalizarán a las 23.59 horas de este domingo una vez fue dado por controlado a las 20 horas del sábado y tras los trabajos de hoy, según ha anunciado el Puesto de Mando Avanzado (PMA).

De esta forma, las carreteras 401 y CV 500 quedarán  totalmente abiertas al tráfico a partir de esa hora y se recuperará la normalidad en la vía que da servicios a las pedanías de El Saler, Palmar y Perellonet, que ya no tendrán que acceder a la zona desde Sueca y podrán circular con total normalidad por la CV 500 y 401.

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Además se recuperará el servicio de transporte público de la EMT con normalidad y se reabren las playas que permanecían cerradas, ha informado el Ayuntamiento de València.

Se reabren también los accesos al bosque de la Devesa excepto los viales y los aparcamientos de la avenida de la Gola Pujol desde la Torre 1 hasta la rotonda del restaurante Duna y se permitirá el acceso a los locales de hostelería de la playa y sus zonas de aparcamiento.

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El Camí Vell de la Devesa permanece cerrado así como estarán cerrados el Tallafoc de la Rambla, el Tallafoc dels Ferros y el tallafoc de la Calle.

Estas medidas, según han explicado las fuentes, se adoptan porque durante los próximos días y hasta la extinción del incendio Bomberos Valencia sigue trabajando en la zona y así se facilita su trabajo.

Durante el día de hoy están trabajando cuatro dotaciones de Bomberos de Valencia, la unidad drones, así como efectivos de Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil que participan tanto en el control de los cortes de carretera como en la vigilancia del parque natural, que se ha incrementado tras conocerse que el incendio fue intencionado.

El concejal de Emergencias, Juan Carlos Caballero, ha agradecido a todos los vecinos el civismo demostrado desde el pasado jueves, ya que  "gracias a ellos y su sacrificio durante el fin de semana se ha podido trabajar sin descanso para luchar contra el fuego. Han vuelto a demostrar que la prioridad de todos ha sido, es y será siendo la Devesa de El Saler".

Asimismo, ha apuntado que los servicios municipales ya están trabajando "para recuperar la zona afectada y seguir protegiendo la Devesa de El Saler y todo el Parque Natural de la Albufera, el pulmón verde de la ciudad".

"También queremos respuestas sobre cómo se ha producido el incendio y quién es el responsable, porque debe caer todo el peso de la ley sobre quien ha puesto en juego el futuro de la Devesa y de sus vecinos".

Ha destacado el trabajo de todos los cuerpos de extinción y fuerzas y cuerpos de seguridad que, "una vez más se han volcado por y para los valencianos y su esfuerzo ininterrumpido ha hecho que no estuviéramos ante una desgracia de unas dimensiones mucho más graves". EFE

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