Espana agencias

Las Dragonas son tricampeonas consecutivas de la Superliga femenina de Ecuador

Guardar

Guayaquil (Ecuador), 29 ago (EFE).- Las Dragonas del Independiente del Valle se adjudicaron este sábado el tricampeonato, en forma consecutiva, de la Superliga femenina de Ecuador, a pesar de perder por 2-1 ante las Guerreras Albas de la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Las del equipo femenino del IDV habían triunfado por 0-2 en el partido de ida, disputado el 22 de agosto, por lo que se adjudicaron el campeonato con un global de 3-2.

PUBLICIDAD

El gol que le otorgó el nuevo título a Las Dragonas lo anotó la atacante colombiana Karen Páez al minuto 86, pues las Guerreras se habían adelantado con un doblete de Karina Caicedo a los 22 y 65 minutos.

Las Dragonas saldrán como el primer representante de Ecuador a la Copa Libertadores femenina de octubre próximo en Ecuador y las Guerreras Albas lo harán como el segundo.

PUBLICIDAD

Las Guerreras Albas sorprendieron desde el comienzo del partido con presión sobre el bloque defensivo contrario, impidiendo la salida clara y la organización del juego en la mitad de la cancha, para impedir que las dueñas de casa pudieran llegar con claridad a su arco.

Karina Caicedo, que al minuto 21 reemplazó por lesión a Josenka Vélez, acompañó bien un veloz ataque de las Guerreras Albas y desde el borde del área enfiló un remate rasante hacia el costado izquierdo, que no logró controlar la portera brasileña Alice Tosta y decretó el gol al minuto 22.

Las Guerreras mantuvieron la presión y el protagonismo en procura del segundo gol para empatar la serie final, pero a Las Dragonas les bastó con cuidar la ventaja por 0-2 alcanzada en el partido de ida.

Precisamente la presión con que trabajaron las Guerreras Albas, hizo fallar en la salida al bloque defensivo de Las Dragonas, por lo que el balón quedó dividido cerca de su área y Caicedo disparó con violencia y anotó su segundo tanto.

Las Guerrera Albas jugaron desde el minuto 75 sin Tamara Angulo, por expulsión.

Las Dragonas aprovecharon la superioridad, se lanzaron con todo el procura del gol para la obtención del título y la goleadora colombiana Páez anotó con un sorpresivo remate al minuto 86.

Ficha técnica:

1. Las Dragonas: Alice Tosta; Evelyn Burgos, Nicole Charcopa, Maite Zambrano, Jessy Angulo; Karen Litardo, Nicole Valencia (m.46, Karol Murcia), Claudia Roldán (m.46, Fiorella Pico); Mary Guerra (m.90, Lía Rodríguez), Adriana Valenzuela (m.83, Kerly Corozo) y Karen Páez (m.100, Angie Yanten).

Entrenador: Gustavo Pineda.

2. Guerreras Albas: Liceth Suárez; Jeimy Yanza (m.82, Xiomara Alcívar), Justin Cuadra, Tamara Angulo, Nazly Sánchez; Isabel Trujillo, Josenka Vélez (m.20, Karina Caicedo), Maritell Cazares (m.82, Marcela Quiñónez), Rosa Flores; Naomi Briones (m.78, Carolina Reyes) y Cecil Aldana (m.46), Angie Celis.

Entrenador: Gerardo Londoño.

Goles: 0-1, m.22: Karina Caicedo; 0-2, m.65: Karina Caicedo; 1-2, m.86: Karen Páez.

Árbitra: Jennifer Cachingre, de Ecuador. Expulsó a Tamara Angulo (m.75), amonestó a Flores, Charcopa y Reyes.

Incidencias: Partido de vuelta por la final de la Superliga Femenina de Ecuador, disputado en el estadio Banco Guayaquil, de propiedad del Independiente del Valle. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 29 de agosto

Como cada sábado, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 29 de agosto

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 29 de agosto de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 29 de agosto de 2026

Comprobar la Primitiva: el número ganador para este 29 de agosto

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Primitiva: el número ganador para este 29 de agosto

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Muere a los 82 años Carlos Espinosa de los Monteros, primer responsable de la Marca España y expresidente de Iberia

El empresario y ex alto cargo público, padre del exdirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, falleció este sábado tras una extensa trayectoria al frente de grandes compañías

Muere a los 82 años Carlos Espinosa de los Monteros, primer responsable de la Marca España y expresidente de Iberia
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital

Bruselas confirma que “analiza” con “satisfacción” la petición de España de recibir la ayuda de Frontex y Europol en Ceuta

Juan José Ebenezer, mecánico, avisa de que la ITV no asegura que un coche esté en buen estado: “No confundas una cosa con la otra”

El PP se personará en la causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta y Feijóo exige la comparecencia de la directora del CNI

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián