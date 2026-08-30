Espana agencias

Lágrimas, Mirka, Navratilova y Nadal: así fue el discurso de Federer en Salón de Fama

Guardar

Milwaukee (EE.UU.), 29 ago (EFE).- Muy emocionado y al borde de las lágrimas en varias ocasiones, el suizo Roger Federer dio este sábado las gracias a su mujer, Mirka, por acompañarle en su vida, a Martina Navratilova por ser fuente de inspiración, y recordó el legado de Rafa Nadal y Novak Djokovic en su discurso de casi media hora en el día en el que entró al Salón de la Fama del tenis."

"Cuando cierro mis ojos y pienso en el juego que amo. Esto es lo que veo. Estoy en Basilea y tengo 13 años. No estoy jugando, soy un recogepelotas. Veo el juego y nunca olvidaré cómo veía a los jugadores luchar ante adversidades, la intensidad. Quiero dar las gracias a todos los recogepelotas que han estado en mis partidos durante horas. Los veo, les doy las gracias, y yo fui como ustedes", empezó Federer.

PUBLICIDAD

El suizo recordó que tenía tres años cuando tocó su primera raqueta. Era de su padre y era de madera. A partir de ahí contó sus días jugando al tenis, los momentos pasados con su familia acudiendo a torneos y trabajando para convertirse en jugador profesional.

Se conmovió al nombrar a sus entrenadores, en particular Severin Lüthi, con el que estuvo 18 años.

"Severin Lüthi es el técnico que he tenido más tiempo, 18 largos años juntos, me mantuvo motivado cuando lo necesitaba y me protegió cuando necesitaba que se me protegiera", dijo, antes de emocionarse.

PUBLICIDAD

Entre sus fuentes de inspiración nombró a su compatriota Martina Hingis y a Martina Navratilova.

"Hingis, suiza como yo, número uno del mundo desde los 16 años, algo que yo no hice. Navratilova en mi casa es famosa por haberme inspirado a jugar al tenis. Martina inspiró a Mirka, y Mirka me inspiró a mí. Ella es mi mujer, pero eso se queda corto: es mi entrenadora, mi estilista, la persona que me enseñó a estar más concentrado en el tenis y disfrutar de todo lo demás. Es una gran madre. Ella y yo nos damos la mano y atravesamos muros. Ella es todo esto", afirmó.

"El tenis es algo complejo y bonito, es un espectáculo de ver. Hay mucha presión en el tenis, un volcán de presión, de emociones, y cuando el partido terminaba probablemente ustedes veían lo que sentía dentro. El tenis significó todo para mí: crear algo nuevo, es mi mentalidad", añadió.

"Fuera de la cancha, la amistad en el vestuario, jugar a las cartas hasta el segundo previo al partido... Algunos rivales se volvieron amigos y nos conectamos de por vida. Esos son de los mejores recuerdos que encontré en el ATP Tour. También había otro juego, el que se vive con amigos y familia. Con Mirka empezamos a hacer cosas como jugar videojuegos y cenar con amigos. Luego empezamos a cambiar pañales. Nuestros hijos nos inspiran y nos hacen felices cada día", recordó.

"Mi tiempo en el tenis terminó, pero el tenis siempre estará en la intersección de todo lo que me interesa", concluyó.

Y pidió preservar el espíritu del tenis.

"El Salón de la Fama muestra la evolución del tenis y estoy orgulloso de ser parte de él. Estoy contento de haber pasado por generaciones, desde (Pete) Sampras hasta las rivalidades épicas con Andy (Murray), Novak (Djokovic) y Rafa (Nadal)", dijo.

"Nosotros dejaremos la pista, pero el deporte sigue. Espero que el deporte mantenga un poco de ese espíritu y afición. Espero que los jugadores sigan con esa camaradería entre ellos, que sean fieles a su verdadera identidad, que no dejen de tomar riesgos, que sigan empujando este deporte y que sigan mejorando, mejorando y mejorando", añadió. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pronóstico del clima en Málaga este 30 de agosto: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Pronóstico del clima en Málaga este 30 de agosto: temperatura, lluvias y viento

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Madrid este 30 de agosto

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Madrid este 30 de agosto

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 29 de agosto

Como cada sábado, aquí están los resultados del premio de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

La Primitiva hoy: resultados ganadores del sorteo del sábado 29 de agosto

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 29 de agosto de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del sábado 29 de agosto de 2026

Comprobar la Primitiva: el número ganador para este 29 de agosto

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la Primitiva: el número ganador para este 29 de agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital

Bruselas confirma que “analiza” con “satisfacción” la petición de España de recibir la ayuda de Frontex y Europol en Ceuta

Juan José Ebenezer, mecánico, avisa de que la ITV no asegura que un coche esté en buen estado: “No confundas una cosa con la otra”

El PP se personará en la causa por la entrada masiva de migrantes en Ceuta y Feijóo exige la comparecencia de la directora del CNI

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

Los ahorradores ‘huyen’ de los depósitos: sacan 4.700 millones de los bancos en julio para pagar las vacaciones

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián