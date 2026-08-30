La princesa Leonor se prepara para comenzar su formación universitaria en la Carlos III

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Madrid, 30 ago (EFE).- Solo queda una semana para que la princesa Leonor comience su formación universitaria en la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III, una nueva etapa en la trayectoria vital de la heredera de la Corona que emprende tras concluir su preparación militar de los últimos tres años.

El próximo 7 de septiembre comienzan las clases en esta facultad, ubicada en el campus de Getafe (Madrid), y donde Leonor de Borbón cursará el grado de Ciencias Políticas a lo largo de los próximos cuatro años, como una alumna más de esta universidad pública.

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Fue a finales de abril cuando la Casa del Rey anunció oficialmente, mediante un comunicado de los reyes Felipe y Letizia, los estudios escogidos para que la princesa de Asturias complete su formación.

Para entrar en la universidad tuvo que superar el proceso de selección que se aplica a todos los estudiantes que han completado el bachillerato en el extranjero, como es su caso.

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Su presencia en el campus de Getafe obligará a un despliegue de seguridad que tratará de compatibilizar las necesidades de las fuerzas de seguridad con la actividad académica de la princesa y de sus compañeros de clase, más allá de la expectación que causará entre la comunidad universitaria, sobre todo en los primeros días de curso.

Acude Leonor de Borbón a la universidad tras terminar tres años de formación militar en los que la futura jefa del Estado, que tendrá el mando supremo de las Fuerzas Armadas, ha pasado por los tres Ejércitos.

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Aunque su preparación concluyó en julio en la Academia del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia) no será hasta julio de 2027 cuando reciba los reales despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada, con sus compañeros de promoción.

Para entonces podrá participar en las correspondientes ceremonias de entrega de los reales despachos en Zaragoza, Marín y San Javier, como parte de sus respectivas promociones.

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El real decreto que estableció las condiciones de su formación militar exigía el cumplimiento de los tres cursos desarrollados sucesivamente en la Academia General Militar (AGM), Escuela Naval Militar (ENM) y Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

La Casa del Rey y el Ministerio de Defensa diseñaron un régimen específico y un programa académico adaptado para que adquiriera una preparación completa, con un perfil tanto científico como humanístico, y que dotara a la princesa de "una mentalidad de superación y esfuerzo" y de "una robusta formación enfocada a su compromiso de permanente servicio a España y a los españoles".

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En este tiempo ha adquirido preparación en tácticas de combate y tiro, ha navegado en el crucero de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, ha aprendido a pilotar en un caza y también se ha lanzado en paracaídas.

Todas estas experiencias y sus experiencia castrense le han cambiado, según confesó el pasado mes de junio, tras recibir la Medalla de Oro de la Comunidad de Murcia.

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“Les aseguro que no soy la misma persona que llegó a Zaragoza a mediados de agosto de 2023”, dijo la princesa, que subrayó su admiración por las Fuerzas Armadas, de las que en un futuro será capitana general.

A partir del 7 de septiembre cambiará las armas por las letras en un carrera, la de Ciencias Políticas, enfocada al acceso a la administración pública y el análisis político y que contiene asignaturas de derecho constitucional y administrativo, historia y teoría política, sociología, humanidades, política española, europea y mundial, gestión y administración pública.

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También podrá estudiar otras optativas centradas en América Latina, políticas de género o cambio climático. EFE