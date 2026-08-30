Espana agencias

La guatemalteca Aisha Solórzano le da triunfo el Juárez FC sobre el Cruz Azul

Guardar

Ciudad Juárez (México), 29 ago (EFE).- La guatemalteca Aisha Solórzano convirtió un gol para darle al Juárez FC un triunfo por 1-0 sobre Cruz Azul, en el torneo Apertura 2026 del fútbol femenino de México.

En la continuación de la quinta jornada del campeonato, las Bravas decidieron el duelo en el minuto 74 con un disparo de derecha de la centroamericana, quien aceptó un servio de la colombiana Farlyn Caicedo, hizo un recorte en el área y puso el balón en el ángulo.

PUBLICIDAD

Cruz Azul dominó por momentos, más careció de puntería y fue el cuadro de casa el que se impuso, para establecerse en el cuarto lugar del grupo A con tres victorias, dos derrotas y nueve puntos, tres sobre las celestes, sextas de la tabla de posiciones.

El Juárez se situó a seis puntos del Tigres UANL, que antes venció por 2-0 al Pachuca, para mantener su paso perfecto como líder del grupo A.

PUBLICIDAD

La sudafricana Thembi Kgatlana y Maricarmen Reyes convirtieron por las 'Amazonas', superiores en su estadio.

Kgatlana anotó un penalti en el minuto 6 para darle ventaja a las regias, que a partir de ahí dominaron y aumentaron la ventaja en el 72, cuando Reyes punteó el balón con un toque de pierna derecha por encima de la guardameta.

Con cinco victorias en cinco salidas, 16 goles a favor y uno en contra, el Tigres se coloca en la parte alta de la tabla de posiciones de su serie con 15 unidades, dos encima del Toluca y tres arriba de las Rayadas de Monterrey.

La víspera la francesa Faustine Robert anotó un penalti para darle al Toluca una angustiosa victoria por 1-0 sobre el León, que dejó ir oportunidades ofensivas.

Este sábado, la internacional española Lucía García sumó su cuarta diana del torneo y puso una asistencia para encabezar la ofensiva de las Rayadas en su goleada por 0-4 sobre Querétaro.

Valeria del Campo anotó de cabeza en el minuto 17; García convirtió un penalti en el 23; la colombiana Marcela Restrepo anotó de zurda a pase de la española en el 50 y Fátima Servín anotó de derecha en el 53 para darle la victoria de las Rayadas.

Mientras tanto, esta jornada las Águilas del América, líderes del grupo B, recibirán al Tijuana, con la encomienda de mantener su paso perfecto, luego de sumar cuatro triunfos sin derrotas con 25 goles a favor y uno recibido.

De la mano de la brasileña Geyse, líder de las goleadoras con ocho anotaciones, las Águilas salen como favoritas ante un rival que ocupa el séptimo escaño de su llave.

En otros encuentros, mañana Puebla recibirá a Necaxa, San Luis al Atlas y Guadalajara a las Pumas UNAM.

El lunes terminará la quinta jornada con la visita del Atlante al Santos Laguna.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Embalses España: la reserva de agua bajó este domingo 30 de agosto

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Embalses España: la reserva de agua bajó este domingo 30 de agosto

"Tener un hijo aparece en la lista de proyectos junto a viajar a la India o comprar un coche": Santiago Gerchunoff explica cómo los niños se convirtieron en cosas

El filósofo argentino radicado en Madrid acaba de publicar un ensayo sobre la crianza contemporánea, la obsesión por optimizar a los hijos y la transformación de la infancia en objeto de metas personales. ¿Todo chico pasado fue mejor?

"Tener un hijo aparece en la lista de proyectos junto a viajar a la India o comprar un coche": Santiago Gerchunoff explica cómo los niños se convirtieron en cosas

Zaragoza: la previsión meteorológica para este 30 de agosto

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Zaragoza: la previsión meteorológica para este 30 de agosto

Temperaturas en Valencia: prepárate antes de salir de casa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Temperaturas en Valencia: prepárate antes de salir de casa

El pueblo que lleva años con un agua del grifo marrón: los vecinos salen a las calles tras un largo periodo de fugas y cortes de servicio

Piedrahíta pide una reforma integral de la red para poder beber agua del grifo

El pueblo que lleva años con un agua del grifo marrón: los vecinos salen a las calles tras un largo periodo de fugas y cortes de servicio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

Un hombre se quema ‘a lo bonzo’ a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Córdoba: ha fallecido en el hospital

Bruselas confirma que “analiza” con “satisfacción” la petición de España de recibir la ayuda de Frontex y Europol en Ceuta

Juan José Ebenezer, mecánico, avisa de que la ITV no asegura que un coche esté en buen estado: “No confundas una cosa con la otra”

ECONOMÍA

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

Cádiz negocia con dos navieras una ruta de mercancías hacia Marruecos con escala en Canarias

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián