La guatemalteca Aisha Solórzano le da triunfo el Juárez FC sobre el Cruz Azul

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Ciudad Juárez (México), 29 ago (EFE).- La guatemalteca Aisha Solórzano convirtió un gol para darle al Juárez FC un triunfo por 1-0 sobre Cruz Azul, en el torneo Apertura 2026 del fútbol femenino de México.

En la continuación de la quinta jornada del campeonato, las Bravas decidieron el duelo en el minuto 74 con un disparo de derecha de la centroamericana, quien aceptó un servio de la colombiana Farlyn Caicedo, hizo un recorte en el área y puso el balón en el ángulo.

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Cruz Azul dominó por momentos, más careció de puntería y fue el cuadro de casa el que se impuso, para establecerse en el cuarto lugar del grupo A con tres victorias, dos derrotas y nueve puntos, tres sobre las celestes, sextas de la tabla de posiciones.

El Juárez se situó a seis puntos del Tigres UANL, que antes venció por 2-0 al Pachuca, para mantener su paso perfecto como líder del grupo A.

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La sudafricana Thembi Kgatlana y Maricarmen Reyes convirtieron por las 'Amazonas', superiores en su estadio.

Kgatlana anotó un penalti en el minuto 6 para darle ventaja a las regias, que a partir de ahí dominaron y aumentaron la ventaja en el 72, cuando Reyes punteó el balón con un toque de pierna derecha por encima de la guardameta.

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Con cinco victorias en cinco salidas, 16 goles a favor y uno en contra, el Tigres se coloca en la parte alta de la tabla de posiciones de su serie con 15 unidades, dos encima del Toluca y tres arriba de las Rayadas de Monterrey.

La víspera la francesa Faustine Robert anotó un penalti para darle al Toluca una angustiosa victoria por 1-0 sobre el León, que dejó ir oportunidades ofensivas.

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Este sábado, la internacional española Lucía García sumó su cuarta diana del torneo y puso una asistencia para encabezar la ofensiva de las Rayadas en su goleada por 0-4 sobre Querétaro.

Valeria del Campo anotó de cabeza en el minuto 17; García convirtió un penalti en el 23; la colombiana Marcela Restrepo anotó de zurda a pase de la española en el 50 y Fátima Servín anotó de derecha en el 53 para darle la victoria de las Rayadas.

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Mientras tanto, esta jornada las Águilas del América, líderes del grupo B, recibirán al Tijuana, con la encomienda de mantener su paso perfecto, luego de sumar cuatro triunfos sin derrotas con 25 goles a favor y uno recibido.

De la mano de la brasileña Geyse, líder de las goleadoras con ocho anotaciones, las Águilas salen como favoritas ante un rival que ocupa el séptimo escaño de su llave.

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En otros encuentros, mañana Puebla recibirá a Necaxa, San Luis al Atlas y Guadalajara a las Pumas UNAM.

El lunes terminará la quinta jornada con la visita del Atlante al Santos Laguna.EFE