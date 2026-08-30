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La Guardia Civil intercepta 7 inmigrantes llegados en una nueva patera a Águilas (Murcia)

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Murcia, 30 ago (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado a siete personas que viajaban a bordo de una embarcación dedicada al tráfico irregular de personas y que ha sido localizada este domingo en el entorno de Cabo Cope, en Águilas (Murcia).

La Delegación del Gobierno ha indicado en un comunicado que estas siete personas han sido localizadas como resultado de un operativo puesto en marcha tras detectar la embarcación y monitorizar su trayectoria.

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Los agentes mantienen activo el dispositivo de búsqueda, si bien las siete personas citadas son "prácticamente la totalidad de las que viajaban en la embarcación", indica la nota.

La Delegación del Gobierno explica que "una vez finalizadas las actuaciones previas, serán puestas a disposición de la Policía Nacional y se iniciarán los correspondientes procedimientos de expulsión".

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Con esta, son cinco las embarcaciones llegadas a las costas murcianas en los últimos diez días y se han contabilizado unas 225 personas, tras el hallazgo el 19 de septiembre de una embarcación de la que se tiene constancia que transportaba a 62 personas, a la que siguieron otras el día 22 (49 personas); el 26 (50 personas), y otra este sábado con 57 personas interceptadas.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha reclamado al Gobierno más medios para combatir el tráfico de personas y ha asegurado que es necesario "movilizar, con urgencia, todos los recursos para acabar con esta situación de inseguridad y desprotección".

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha convocado para este lunes de una junta de portavoces del Ayuntamiento "para analizar la situación y buscar un pronunciamiento conjunto del pleno".

"Tenemos que tener una postura conjunta de exigencia, para impedir estos enormes fallos en la frontera, que luego se convierten en problemas sociales en Cartagena", indicó este sábado.

La Delegación del Gobierno informó este viernes de que la Guardia Civil mantiene desde el 13 de agosto un buque de altura integrado en la operación Spain 2026 de Frontex para combatir las redes de tráfico de seres humanos y apoyar el rescate de inmigrantes.

El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Lucas, confirmó además que el Servicio Marítimo Provincial recuperó este viernes una embarcación semirrígida S-40 que se encontraba en revisión, mientras que desde el pasado domingo cuenta también con una patrullera media de navegación sostenida desplazada desde Barcelona. EFE

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