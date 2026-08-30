La comparecencia de Sánchez por Ceuta en el Congreso marca un agitado comienzo de curso

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Madrid, 30 ago (EFE).- La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo jueves ante el pleno del Congreso para informar de la crisis migratoria en Ceuta marca esta semana un comienzo del curso político especialmente agitado por la situación en la ciudad autónoma, que todavía está lejos de recuperar la normalidad.

Aunque inicialmente no estaba prevista ninguna sesión plenaria en la Cámara Baja en la primera semana de septiembre, el alcance de lo ocurrido en Ceuta, con insistentes peticiones de explicaciones al Gobierno tanto de la oposición como de sus socios, ha desembocado en esa comparecencia extraordinaria del jefe del Ejecutivo para dar cuenta de su gestión.

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Eso sí, si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio por abierto el curso ayer en el tradicional acto de su partido de Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), el presidente lo hará mediante una entrevista radiofónica este lunes a primera hora, en la que repasará todo lo sucedido este verano, especialmente la crisis que vive Ceuta desde el 30 de julio, así como los retos que el Gobierno de coalición afronta para los próximos meses.

Más allá de las diferencias sobre si se alertó o no de la entrada en Ceuta de más de 70.000 migrantes de Marruecos entre los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles, desde la oposición también se ha puesto en cuestión el papel de Sánchez y sus tres semanas de vacaciones a lo largo de agosto.

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La crisis de Ceuta ha irrumpido así con fuerza en los prolegómenos de un curso que el Gobierno quería focalizar en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, su principal baza para la etapa final de la legislatura que, eso sí, Pedro Sánchez quiere agotar.

En la próxima semana las fuerzas políticas comenzarán además a preparar sus estrategias para esta etapa, una vez que el Congreso y el Senado han aprobado ya sus respectivos calendarios de plenos ordinarios, que comenzarán a partir de la siguiente semana.

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De momento, el lunes concluirá la ronda de comparecencias de ministros por Ceuta en el Congreso, por cuyas comisiones han ido pasando hasta siete miembros del Gabinete; serán las responsables de Juventud e Infancia, Sira Rego, y de Igualdad, Ana Redondo, quienes cierren este ciclo.

Además, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que encabeza el mando único activado por el Gobierno para hacer frente a esta crisis, seguirá con la coordinación de las medidas con las que se busca la recuperación de la normalidad en la ciudad autónoma, donde crece la crispación social ante los 5.000 migrantes que continúan en el territorio.

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Mientras tanto, no decae el enfrentamiento político por la gestión del Ejecutivo, que en su reunión del Consejo de Ministros del martes abordará más medidas para buscar soluciones a la situación de estas personas y a la atención que requieren, como la habilitación de nuevos espacios tras la negativa del gobierno ceutí a alojarlos en instalaciones deportivas de la ciudad.

El miércoles 2 de septiembre, víspera de la comparecencia de Sánchez, es el Día de Ceuta, y a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que dirige María José García-Pelayo, alcaldesa popular de Jerez, se ha formalizado la convocatoria de manifestaciones en apoyo a la ciudad en toda España.

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El PP ha avanzado ya que toda su dirección participará en las concentraciones, con Alberto Núñez Feijóo en la de Madrid. EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios 8023674703)