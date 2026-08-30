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La alerta de Europol a museos llegó al MUVI un día después del robo del Tesoro de Villena

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Alicante, 30 ago (EFE).- El informe de Europol que alertaba del incremento de robos en los museos de Europa a principios de esta semana llegó al Museo de Villena (MUVI) un día después de que robaran el Tesoro de Villena, según se desprende del listado de correos electrónicos al que ha tenido acceso EFE este domingo y que han confirmado fuentes de la Conselleria de Cultura.

El pasado lunes, Europol advirtió de la aparición de delincuentes menos especializados y más violentos que buscan oro, joyas, piedras preciosas y antigüedades por su valor y facilidad para colocarlas en el mercado ilegal.

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La agencia de coordinación policial europea avisó en un informe publicado el pasado 24 de agosto de una transformación tanto de las tácticas como de los objetivos de los atracos en los museos, tradicionalmente una práctica no violenta de delincuencia organizada.

Fuentes de la Conselleria de Cultura valenciana han señalado que tienen un listado en el que aparecen tres correos electrónicos con el asunto 'Información Europol', que llegaron desde el Servicio de Museos de la Generalitat al buzón del MUVI entre las 14:00 y las 14:05 horas del 28 de agosto, un día después del robo del Tesoro.

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Fuentes de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades han indicado a EFE que el Ministerio de Cultura compartió la alerta de Europol el viernes a las 13:18 horas y han confirmado que ese Ministerio pidió a todas las comunidades autónomas hacer llegar dicho informe a todos sus museos, momento en el que procedieron a enviarlo.

Hasta ese momento, la Generalitat no tenía constancia de la alerta de Europol, según las mismas fuentes.

El informe de Europol, al que ha tenido acceso EFE, alerta de que los robos en museos son cada vez "más agresivos, con un cambio hacia métodos violentos y contundentes", lo que, según el organismo europeo de cooperación policial, podría indicar "la participación de nuevas redes criminales".

El escrito apunta también a la elección de los objetos robados, como el oro, ante la facilidad para fundirlo sin dejar rastro, o las piedras preciosas de la joyería, ante "una fuerte demanda en el mercado criminal y la facilidad de reventa ilícita".

"Ambos tipos de artículos resultan atractivos para las redes criminales debido a su visibilidad, accesibilidad y la percepción de que las medidas de seguridad de los museos son menos rigurosas que las de las joyerías", indica el informe.

Por otro lado, Europol también explica en su comunicación que, entre los objetos buscados por las bandas, podrían estar asimismo los de porcelana china antigua, ya que "es probable que se vendan fácilmente en el mercado del arte".

En cuanto al perfil de las bandas, el organismo europeo habla de personas reclutadas a través de redes sociales, sin contactos previos, solo para el robo que están preparando, "dispuestos a usar la violencia", y que los grupos están activos en otros mercados criminales, sacando provecho de los robos a museos "únicamente por su potencial de lucro". EFE

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