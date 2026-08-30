José J. Rojas: "Era una etapa que le venía muy bien a Enric"

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Alto de Aitana (Alicante), 30 ago (EFE).- José Joaquín Rojas, director del Movistar, fue la imagen de la felicidad en la meta de Aitana tras el triunfo de Enric Mas vestido con el maillot rojo de líder de la Vuelta, una "carrera que estará disputada hasta el final".

"Era una etapa que le venía a Enric superbien y era una de las etapas reina junto a la de Granada. Había que intentarlo. Él nos ha dicho en todo momento que iba bien y que quería intentar ganar la etapa", dijo el técnico.

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La táctica del equipo salió redonda, primero con la presencia en la fuga y luego con el control del grupo principal en el ascenso final.

"Hemos sido cautos, sobre todo por tener delante a Raúl García Pierna por si hacía falta, pero cuando hemos visto que Felix Gall lo intentaba y que no tenía muchos más compañeros, hemos dicho: venga Enric, hay que jugársela, ataca a Oscar Onley y hasta meta", explicó.

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"Estamos supercontentos con el trabajo del equipo, sobre todo con un resultado que nos hacía mucha falta para el equipo y para todo el Mundo", afirmó.

El Movistar confirmó el estado de forma de Mas y su consolidación como líder de un equipo que ahora tiene a tiro la Vuelta.

"Sabíamos que Enric estaba en un buen estado de forma. Ya lo habíamos visto y se confirma, se consolida como líder. Los rivales están en un pañuelo y la Vuelta va a estar muy luchada con la caída de Tadej. Se ha abierto muchísimo y ya habéis visto que en un final en alto con más de 5.000 metros de desnivel las diferencias son mínimas, así que hasta el último día nos toca luchar a todos", concluyó. EFE

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