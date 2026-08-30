Joaquín Muñoz: “Tenemos que asimilar la categoría cuanto antes”

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Madrid, 30 ago (EFE).- Joaquín Muñoz, jugador del Málaga, apuntó tras la derrota por 4-0 en el Bernabéu ante el Real Madrid que su equipo tiene que “asimilar la categoría cuanto antes” y lamentó que el partido se resolviera “en los primeros veinticinco minutos de la primera parte”.

“Sabíamos el gran rival que teníamos delante, pero ha sido una pena que en los primeros veinticinco minutos de la primera parte se nos haya escapado el partido”, dijo el atacante malaguista en declaraciones a Movistar a pie de césped.

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“Nos tocaban al principio grandes rivales y está claro que esto no iba a ser fácil, pero tenemos que luchar hasta el final”, destacó, y añadió que quieren seguir siendo fieles a su filosofía.

“Hacemos las cosas bien por momentos, en otros tenemos que ajustarnos más. Eso va a ser la clave de nuestro éxito. Esto no para, no espera a nadie y tenemos que asimilar la categoría cuanto antes”, expresó Muñoz.

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Por último, recurrió al “partido a partido” para centrarse en el próximo rival, el Levante, “con una semana más de trabajo en la que tenemos que ir hacia delante”. EFE

afl/ism