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Interceptadas 27 personas llegadas en dos pateras a Formentera

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Ibiza, 30 ago (EFE).- Un total de 27 personas de origen magrebí han sido interceptadas este domingo en dos grupos en Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

La primera actuación se ha producido a las 11.43 horas en la zona de s'Estufador, donde han sido localizadas 15 personas de origen magrebí.

En esta intervención han participado agentes del puesto de la Guardia Civil de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).

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A las 13.00 horas, las fuerzas de seguridad han interceptado a otras 12 personas, también de origen magrebí, en la zona del torrent de s'Alga, en Formentera.

En esta segunda actuación también ha estado presente la Policía Local de Formentera.

Con estas dos últimas embarcaciones, y según los datos del Ministerio del Interior junto con las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares contabilizadas por EFE, en lo que va de año han llegado al archipiélago 242 pateras con 4.548 migrantes en situación irregular.

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En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supone un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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