Illa:El Gobierno de Sánchez "está a la altura de las circunstancias" en la crisis de Ceuta

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Barcelona, 30 ago (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "está a la altura de las circunstancias" en la crisis migratoria de Ceuta y ha recriminado la actitud de la Unión Europea.

En una entrevista que publica este domingo El Periódico, Illa declara: "La frontera sur de España es también la de Europa, y Europa debería actuar en estos casos. La primera respuesta no debería ser el egoísmo, sino la solidaridad".

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El presidente de la Generalitat expresa a continuación la voluntad del gobierno catalán de "ayudar y no enredar".

Preguntado por el debate sobre el relevo del presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha aseverado: "Es mucho más pertinente plantearse un debate sobre la sucesión del señor Feijóo que sobre el liderazgo consolidado en España e internacionalmente del señor Sánchez".

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Por otro lado, ha anunciado que el tradicional acto de celebración de la Diada de Cataluña en Madrid se trasladará este año a Extremadura con actos los días 16 y 17 de septiembre.

Illa ha explicado que el Govern quiere que esta festividad se celebre cada año en otra autonomía y ha señalado que han elegido Extremadura para "subrayar la contribución de muchos miles de extremeños a Cataluña y de muchos catalanes de origen extremeño".

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"La idea es hacerlo este año en Extremadura y el año que viene en otro territorio. Tenemos que subrayar lo que nos une, porque hay mucha gente interesada en subrayar aquello que nos diferencia y en buscar razones para separarnos", ha agregado. EFE