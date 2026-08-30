Illa asegura que Cataluña tiene recursos para un necesario "replanteamiento del ámbito educativo"

03/03/2026 El president de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la recepción a los deportistas catalanes de los JJ.OO. de invierno 2026, a 3 de marzo de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Los deportistas catalanes han tenido una actuación histórica en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, destacando el oro del esquiador de montaña Oriol Cardona Coll. Cataluña aportó una mayoría a la delegación española, con figuras clave como Queralt Castellet, Joaquim Salarich y varios esquiadores de fondo, consolidando su peso en deportes de nieve. POLITICA David Zorrakino - Europa Press

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado que Cataluña tiene los recursos, y que puede tener más si se aprueba la reforma del modelo de financiación autonómico, para "poder abordar de forma progresiva una mejora sustancial y un replanteamiento del ámbito educativo", que ve fundamental para su futuro, y en el que asegura que el Govern trabaja.

En una entrevista este domingo en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, ha dicho que la educación requiere más recursos y una "reflexión a fondo" que se compromete a hacer con la mirada a medio y largo plazo y escuchando las aportaciones de la comunidad educativa, pero con los pies en el suelo.

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Ha apuntado, por ejemplo, a una reflexión sobre la escuela inclusiva, que cree que funciona pero debe ajustarse, y que debe haber centros de educación especial: "Me lo piden muchas veces las propias familias. Tenemos que ser capaces, entre todos, de fijar los límites y los recursos para llegar a un acuerdo".

Respecto a la convocatoria de huelga para el inicio de curso y las reclamaciones de los sindicatos, ha reiterado su apoyo a la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, ha dicho que escucharán las visiones y aportaciones que sean constructivas y de sentido común y ha pedido que se respeten "todos los derechos: de huelga, de educación y de movilidad".

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Y sobre el error en las pruebas Pisa, ha afirmado que Niubó dará a conocer el resultado de la investigación interna del Govern y las medidas correspondientes en los próximos días: "Ha sido un error que no se puede volver a producir y la obligación del Govern es tomar las medidas para que no vuelva a ocurrir y depurar responsabilidades si las ha habido".

"NINGÚN REPARO" A REUNIRSE CON PUIGDEMONT

Sobre el modelo de financiación, ha reclamado para el próximo viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) un debate sereno sobre el tema "Es la hora de la verdad para todos", y que es partidario de estudiar e intentar acordar propuestas y aportaciones que puedan hacerse.

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Para aprobarse en el Congreso de los Diputados es necesario el concurso de Junts, y preguntado por si estaría dispuesto a reunirse con el expresidente de la Generalitat y líder del partido, Carles Puigdemont, si se lo piden, ha dicho que sí: "Me he reunido con el señor Puigdemont y no tengo ningún reparo en este sentido".

EL GOBIERNO ESTÁ "A LA ALTURA" EN CEUTA

Respecto a la crisis en Ceuta, ha dicho que la respuesta no puede ser el egoísmo sino la solidaridad, y ha valorado que el Gobierno está "a la altura de las circunstancias" teniendo en cuenta que deben defenderse las fronteras y el marco legal, pero no perder nunca de vida los valores humanos y la dignidad de las personas.

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Ha evitado pronunciarse sobre si la acción de Marruecos la considera un ataque híbrido: "No tengo toda la información", pero ha sostenido que la vía debe ser el fomento de la cooperación con el continente africano y que Europa debe acelerar en este sentido.

Preguntado por la nueva proposición de ley de Junts de delegación de competencias en inmigración, ha dicho que está a favor: "Yo no soy de aquellos que, cuando hay un incendio, dicen 'que pase el Gobierno de España', sino que Catalunya va y hace frente a ello. Me gustaría que saliese adelante y, si podemos ayudar a que así sea, lo haremos".

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LIDERAZGO "CONSOLIDADO" DE SÁNCHEZ

También ha abordado la legislatura española y, sobre la fecha de las próximas elecciones generales, ha dicho que Sánchez tomará la decisión de convocarlas cuando lo considere oportuno, y que lo hará "velando por los intereses del conjunto del país y también por los intereses de una visión abierta y plural de España".

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Y sobre la posible sucesión de Sánchez en el PSOE, ha respondido: "Creo que es mucho más pertinente plantearse un debate sobre la sucesión del señor Feijóo que sobre el liderazgo consolidado en España e internacionalmente del señor Sánchez".

LA DIADA SE CELEBRARÁ EXTREMADURA

Finalmente, Illa ha anunciado que, por primera vez, la celebración de la Diada Nacional de Catalunya en el resto de España, que tradicionalmente se hacía con un acto en Madrid los días anteriores o posteriores al 11 de septiembre, se hará fuera de la capital de España.

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Será en Extremadura los días 16 y 17 de septiembre: "Para subrayar la contribución de muchos miles de extremeños a Catalunya y de muchos catalanes de origen extremeño. La idea es hacerlo este año en Extremadura y el año que viene en otro territorio".