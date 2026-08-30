Expulsan a otras dos migrantes que entraron en Ceuta al querer viajar con DNI falsificados

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Ceuta, 30 ago (EFE).- Otros dos migrantes, en este caso mujeres, que entraron en Ceuta el pasado 30 de julio han sido expulsadas a su país tras una condena por haber intentado viajar hacia Algeciras (Cádiz) con sendos DNI que habían sido falsificados.

Las dos mujeres, ambas marroquíes, fueron detenidas en el puerto ceutí en la noche de este jueves cuando pretendían cruzar el Estrecho con dos DNI españoles que habían sido manipulados.

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Las mujeres, identificadas como M.U. y F.A., fueron detenidas por la Policía Nacional por un delito de falsificación de documento público, según ha adelantado el diario "El Faro de Ceuta" y han confirmado a EFE fuentes judiciales.

La Policía Nacional determinó que los documentos habían sido alterados para facilitar su acceso ilegal a la península y que los mismos les habían sido proporcionados por las redes dedicadas al tráfico de personas, sobre todo en estos momentos con la presencia en Ceuta de miles de migrantes.

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Las dos han sido condenadas a dos años de prisión que han sido sustituidos por cinco años de expulsión del territorio nacional. EFE