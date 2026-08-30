Espana agencias

España necesita redimirse para mantener su colchón ante una Grecia obligada

Guardar

Redacción deportes, 30 ago (EFE).- La selección española necesita mañana (18.00 horas) redimirse en un escenario imponente como el Telekom Center de Atenas tras su decepcionante estreno de la segunda fase de clasificación para el Mundial de 2027 en Catar con derrota ante Portugal (89-95) para no complicarse su camino tras dos derrotas consecutivas.

Enfrente estará una Grecia, con la leyenda Vassilis Spanoulis en el banquillo y con nombres ilustres como Nick Calathes, Tyler Dorsey, Dinos Mitoglou, el sempiterno capitán Kostas Papanikolaou o los hermanos Antetokounmpo, Kostas y Thanasis, aunque faltará su estrella,el NBA Giannis Antetokounmpo, que se pierde esta fase decisiva de su selección para estar en la cita catarí.

PUBLICIDAD

Los locales, tras su derrota encajada ante Ucrania (82-76), se han quedado como colistas del grupo y, por tanto, el margen de error se ha reducido a la mínima expresión, por lo que necesitan enderezar cuanto antes el rumbo para aspirar a las tres plazas que dan derecho a estar en el Mundial.

Por su parte, el conjunto de Chus Mateo dejó dudas en su partido de Zaragoza el pasado viernes, en el que encajó su primera derrota en partido oficial ante Portugal, iniciando la segunda fase, ya con varios jugadores NBA, pero sin Santi Aldama, como había concluido la primera en Georgia con el inesperado, por cómo transcurrió el encuentro, tropiezo final con derrota.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la cita en el pabellón Príncipel Felipe sí dejó atisbos para la esperanza como el debut de dos jugadores llamados a ser el futuro de la nueva 'Familia': Aday Mara, que se estrenaba precisamente en su tierra y tras su inminente futuro en la mejor competición del mundo, y Baba Miller, con mejores prestaciones para el pivot que demostró capacidad de intimidación en ambos aros con 12 puntos, 5 rebotes y 4 tapones ante los portugueses que, a pesar de todo, dominaron el rebote.

También se vio una versión convincente de Darío Brizuela y su amenaza exterior y la buena dirección y anotación -el mejor de los bases- de Álvaro Cárdenas, con 19 y 18 puntos, respectivamente, por los 17 de ya un veterano en la selección pese a su edad como Joel Parra.

Para el combinado heleno la cita es más que trascendente porque una derrota frente a España complicaría sobremanera su camino, ya de por sí cuesta arriba, hacia el campeonato del mundo después de una errática primera fase y con una etapa también en fase de reconstrucción. EFE

fps/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los artistas más escuchados hoy en el top 10 de K-pop de iTunes España

En 2014, INFINITE se convirtió en el primer grupo de K-pop en liderar la lista de artistas emergentes de Billboard gracias a su canción “Last Romeo”, lo que abrió nuevas oportunidades para otros grupos del género

Estos son los artistas más escuchados hoy en el top 10 de K-pop de iTunes España

30 años de Caribe Mix, los discos que definieron la España de la ‘canción del verano’, una historia de música, amenazas y un secuestro: “El país ya no pudo vivir sin los éxitos latinos”

El cofundador del recopilatorio, Ricardo Campoy, y las voces detrás de éxitos como ‘El tiburón’, ‘Mayonesa’ y ‘La canción del velero’ reconstruyen cómo se fabricaba la banda sonora del verano antes de internet

30 años de Caribe Mix, los discos que definieron la España de la ‘canción del verano’, una historia de música, amenazas y un secuestro: “El país ya no pudo vivir sin los éxitos latinos”

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

El paquete incluye una inyección directa de 80 millones de euros, que se ejecutará en los próximos cuatro meses

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

El ciudadano presentó recortes de prensa y justificantes de solicitudes de residencia y empadronamiento en España, pero el tribunal considera que la documentación es insuficiente

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Operación Retorno 2026: cómo saber si tienes el coche a punto para volver a casa

El viaje no empieza en la carretera, sino unos minutos antes, comprobando que el vehículo está preparado para afrontar el trayecto y actuar correctamente si aparece una incidencia

Operación Retorno 2026: cómo saber si tienes el coche a punto para volver a casa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

El Gobierno aprobará este martes un paquete de emergencia adicional de 165 millones para Ceuta

La justicia rechaza el asilo a un colombiano que afirmó ser perseguido por su activismo político contra el expresidente Iván Duque

Islandia vota ‘no’ a su entrada en la Unión Europea: el país rechaza negociar con Bruselas con un 52,8% en contra frente al 47,2% a favor

Los últimos carlistas buscan su lugar en la España actual casi dos siglos después de las guerras que dieron origen al movimiento: “Mil veces derrotados y nunca vencidos”

Llegan decenas de barcos a Ceuta por la ‘Armada de la Solidaridad’, una iniciativa náutica que pretende llevar su “apoyo” y cercanía a la ciudad

ECONOMÍA

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

La Seguridad Social dejará de notificar por carta a los trabajadores que estén de baja médica: el cambio llega este 1 de septiembre

El alquiler de una habitación asfixia a los jóvenes: hasta 646 euros al mes y un tercio del sueldo

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista, sobre el aumento de las bajas por salud mental: “El problema no eres tú, el problema es el trabajo“

La justicia anula una deuda de más de 25.000 euros a una beneficiaria del Ingreso Mínimo Vital porque la Administración no resolvió en plazo

Esta es la ayuda que puedes solicitar si tienes una vivienda vacía: hasta 12.000 euros para poder reformarla

DEPORTES

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

De la BBC a la BMV: Mourinho afina a sus ‘killer’ y les prepara para la primera gran guerra ante el Atlético de Madrid

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Villarreal y Betis

Sabah FK, el equipo que nació hace ocho años, ha conseguido clasificarse para la Champions y tiene un entrenador que salió de ‘¿Quién quiere ser millonario?’

Ilia Topuria ya tiene fecha de regreso al octógono tras el combate en la Casa Blanca: a final de año o principios de 2027

Todos los motivos del no del Atlético de Madrid al FC Barcelona en el caso Julián