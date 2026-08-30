En libertad la pareja de la fallecida en Isla Cristina, descartado como autor de la muerte

Guardar

Huelva, 30 ago (EFE).- El hombre de 60 años detenido el pasado viernes en Isla Cristina por su presunta implicación en la muerte de su pareja, de 47 años, por heridas de arma blanca ha sido puesto en libertad al descartarse la hipótesis inicial de la violencia machista que motivó su detención.

Según ha informado la Guardia Civil este domingo, ​una vez finalizada la correspondiente inspección técnico ocular por parte del Equipo de Policía Judicial en el lugar de los hechos e incorporado al expediente el informe forense preliminar, la autoridad judicial ha procedido a decretar la puesta en libertad del detenido.

PUBLICIDAD

​Esta medida se ha adoptado al haberse determinado que los indicios recabados en el lugar de los hechos y los resultados analíticos descartan la hipótesis inicial que motivó su detención.

Por su parte, fuentes cercanas a la investigación han confirmado a EFE que, según el informe forense, las heridas que presentaba la mujer habrían sido autoinfringidas.

PUBLICIDAD

Se trata de una pareja que tiene su residencia habitual en Alemania y estaban realizando una ruta turística en autocaravana por distintos puntos de la Península.

El cuerpo de la mujer, de nacionalidad alemana, fue localizado el pasado viernes en la vía pública por agentes la Policía Local, que se aproximaron a la zona tras recibir el aviso del 112 donde se recibió una llamada que informaba de la presencia de una mujer "inmóvil" y sin reacción alguna en la Avenida del Atlántico.

PUBLICIDAD

El hombre, de nacionalidad italiana, fue detenido esa misma mañana como presunto autor del crimen de su pareja por agentes de la Guardia Civil sin oponer resistencia. EFE

lra/vg/ram