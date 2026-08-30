El Real Madrid golea al Málaga y mantiene el pleno (4-0)

Madrid, 30 ago (EFE).- El Real Madrid goleó al Málaga este domingo (4-0) gracias a los goles de Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Arda Güler y Alfonso Herrero, en propia puerta, para mantener su pleno de triunfos en sus tres primeros partidos de la temporada. EFE

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