El Real Madrid golea al Málaga y mantiene el pleno (4-0)

Madrid, 30 ago (EFE).- El Real Madrid goleó al Málaga este domingo (4-0) gracias a los goles de Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Arda Güler y Alfonso Herrero, en propia puerta, para mantener su pleno de triunfos en sus tres primeros partidos de la temporada. EFE
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