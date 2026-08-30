El 'Dibu', titular con el Chelsea mientras Robert Sánchez busca equipo

Guardar

Londres, 30 ago (EFE).- El guardameta argentino Emiliano 'Dibu' Martínez será titular este domingo contra el Brighton & Hove Albion después de que se confirmara esta mañana su fichaje por el Chelsea, mientras que Robert Sánchez, que no ha entrado en la convocatoria, busca equipo.

El meta argentino ha recogido nada más llegar la vitola de número uno en la portería de Xabi Alonso. Este domingo por la mañana se confirmó su traspaso desde el Aston Villa por unos 9 millones de euros y unas horas después el técnico español le ha puesto titular para el segundo partido en Premier de los 'Blues'.

PUBLICIDAD

Robert Sánchez, el titular habitual de las últimas temporadas, no ha entrado en la lista, reemplazado por Mike Penders, y está tratando de buscar equipo después de que el club le informara de que, si se queda, será la tercera opción para la portería. EFE