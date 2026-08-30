Dos personas fallecidas en el incendio de un bar en Cedrillas (Teruel)

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Zaragoza, 30 ago (EFE).- Dos personas han fallecido este domingo en un incendio declarado en un bar de Cedrillas (Teruel), según han informado a EFE fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

El fuego se ha declarado en la parte baja del edificio, según han informado a EFE fuentes de la Diputación Provincial de Teruel, y se ha extinguido al resto del edificio con mucha fuerza.

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Según estas fuentes en un primer momento las personas afectadas por el incendio han sido atenidas por los servicios sanitarios.

El aviso se ha recibido sobre las 17.24 horas y hasta el lugar se han desplazado 4 bomberos, 2 oficiales y el jefe de guardia de la Diputación Provincial de Teruel, así como el helicóptero medicalizado del 112, una UVI móvil y Guardia Civil. EFE

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