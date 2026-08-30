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Dificultades en los accesos a Madrid, Barcelona o Valencia en el tercer día de retorno

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(Actualiza la NA7078 con datos a las 19.00 horas)

Madrid, 30 ago (EFE).- El tráfico por carretera presenta ya retenciones en varios accesos por carretera a la Comunidad de Madrid y se complica también en las entradas a Barcelona o Valencia en la tarde del último domingo de agosto, tercera jornada de la operación retorno, que finaliza mañana, lunes.

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La Dirección General de Tráfico (DGT) preveía para esta operación especial de tráfico 6,9 millones de desplazamientos y una vuelta escalonada, aunque con el grueso de los viajes realizado el lunes.

A las 19.00 horas de este domingo, Tráfico informa ya de retenciones en los accesos a Madrid, en la A-1 en el circuito del Jarama, en la A-3 a su paso por Rivas Vaciamadrid y Vicálvaro y también, ya en Ávila en la A-6 en Arévalo, en Cuenca en la A-3 en Saelices y en Tarancón, así como en Toledo, en la A-5 en Santa Cruz del Retamar, todo ello en dirección a la capital.

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En el caso de Barcelona, las dificultades están en la entrada por la AP-7 en La Ràpita, Granollers y en la A-2 en Jorba. Lo mismo ocurre en el acceso a Valencia desde la AP-7 en Algemesí y en Silla, mientras que en Jaén, la circulación es complicada en la A-44 en La Cerradura, en dirección a la capital jienense.

Además, varios accidentes dificultan la circulación. Es lo que ocurre en Zaragoza, en el paso de la A-2 por Morata de Jalón, en sentido a la capital aragonesa, en la entrada a Pamplona por la A-21 a la altura de Nardués y en la AP-7 en Tarragona, a la altura de Amposta y en dirección a Barcelona.

Un siniestro complica también la circulación en la entrada a Sevilla, en la A-4 en el entorno de Dos Hermanas.

La DGT pide a los conductores que tengan especial precaución en esta jornada de la operación retorno, en la que se esperaban casi 6,9 millones de desplazamientos por carretera, el grueso de ellos en la jornada de mañana, lunes, último día de agosto, aunque Tráfico preveía también un regreso escalonado de las vacaciones.

En esta operación especial coinciden los viajes de quienes terminan sus vacaciones, los que disfrutarán del descanso estival en septiembre y también de los que vuelven a su residencia habitual en otros países europeos, además de los desplazamientos por eventos deportivos como el Gran Premio de Aragón de MotoGP, que se ha celebrado este fin de semana. EFE

(Foto)

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