Charlie Patiño jugará en el Bochum, cedido por el Dépor

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A Coruña, 30 ago (EFE).- El Deportivo y el Bochum han llegado a un principio de acuerdo para que el centrocampista inglés Charlie Patiño juegue, como cedido, en el equipo alemán durante la temporada 2026-27.

El exfutbolista del Arsenal, que no ha tenido minutos en los dos primeros partidos de Liga, viajará en las próximas horas a Alemania para someterse al habitual reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato con el Bochum, que ha arrancado la Bundesliga 2 con una victoria y dos derrotas.

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Charlie Patiño cierra su etapa en Riazor después de haber disputado 35 partidos en LaLiga Hypermotion con la camiseta blanquiazul, 28 de ellos en la pasada temporada. EFE

dmg/apa