Charlas de apoyo a vecinos del Zaidín, el barrio de Granada más dañado por los seísmos

Guardar

Granada, 30 ago (EFE).- Vecinos del Zaidín, el barrio de Granada más afectado por la serie sísmica que se registra en la zona desde hace dos semanas, han recibido charlas grupales de apoyo emocional con la intención de ofrecer herramientas y recursos para afrontar la situación generada por los seísmos.

Se trata de una actividad organizada por el Teléfono de la Esperanza de Granada, en colaboración con el Ayuntamiento, que pretende con esta medida ofrecer fórmulas que permitan afrontar emocionalmente las consecuencias de un seísmo, cuidando las emociones de cada persona.

PUBLICIDAD

Más de un centenar de vecinos del barrio han participado en la última charla grupal para abordar las sensaciones generadas durante la serie sísmica, que ha dejado más de 1.300 temblores desde el pasado 15 de agosto, de los que más de un centenar han sido percibidos por la población y ha causado numerosos daños en viviendas.

Desde el Teléfono de la Esperanza recuerdan que la sensación que están viviendo muchas personas estos días no es una pérdida de control, sino "reacciones normales ante una situación extraordinaria".

PUBLICIDAD

Por ello, recuerdan que es normal sentirse abrumado y recomiendan distintas acciones al percibir un terremoto, como mantener una conexión con el suelo, respirar de forma pausada o hacer una pausa informativa de redes respecto al asunto. EFE

lfr/av/ram